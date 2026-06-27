Foci-Vb 2026
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A harmadik fordulóban mutatkozott be egy eddig nem látott csapat a vébén: Norvégia B válogatottja

sport

Az I csoportban a nagy kérdések már a második forduló előtt eldőltek, így a franciák és a norvégok helyosztót játszhattak az 1., a szenegáliak és az irakiak pedig a 3. helyért.

A francia–norvég meccs már akkor eldőlt, amikor a norvég intéző az öltöző faliújságjára rajzszögelte a válogatottja összeállítását. Ebben ugyanis senki sem szerepelt azok közül, akik 3-2-re verték Szenegált. Ståle Solbakken a norvég B válogatottat küldte pályára. Volt már ilyen a világtörténelemben, de a norvégnál sokkal magasabb jegyzett válogatottaknál, mint például a spanyol. És nem olyan meccsen, amelyiknek még tétje van a csoportelsőség szempontjából. Solbakken azonban úgy volt vele, hogy az ő legfőbb céljuk a továbbjutás volt, az pedig már így is, úgy is megvan, matekozni pedig kár a továbbiakra nézve.

A norvég B
Fotó: RODOLFO BUHRER/AGIF via AFP

A meccsen kiderült, hogy még a norvég cserék is újoncok voltak, Haaland, Ødegaard, Sørloth a kispadon pislogott.

A franciák nem takarékoskodtak, szövetségi kapitányukat kellett nélkülözni, Didier Deschamps ugyanis hazautazott elhunyt édesanyja temetésére. A franciák erősen kezdték a meccset, Mbappé már a 21. másodpercben kapufát lőtt. Ez a mérkőzés azonban nem róla, hanem Dembéléről marad emlékezetes, aki 25 perc alatt szerzett mesterhármast.

Dembélé ünnepel
Fotó: JUSTIN SETTERFIELD/Getty Images via AFP

A norvégok végül 4-1-re kikaptak, de meglepően jól tartották magukat tartalékosan is, 11-est is kihagytak. Franciaország támadójátékát látva nagy kérdés, hogy ki állítja meg őket. A legjobb 32 között Franciaország Svédország, Norvégia Elefántcsontpart ellen folytatja. A 16 között, ha úgy alakul, a franciáknak máris jöhet Németország (vagy Paraguay), a norvégoknak Brazília (vagy Japán), bár az eddig látottak alapján lehet, hogy a brazilokat kellene zárójelbe tenni.

Norvégia NOR
1 - 4
Franciaország FRA
Vége I csoport
T. Aasgaard 21'
O. Dembélé 7'
O. Dembélé 20'
O. Dembélé 32'
D. Doue 90+4'
P. Berg 10'
A. Tchouaméni 74'

Szenegál, az egyik legjobb afrikai csapat csalódást keltően kezdte a vb-t, hiszen kikaptak a franciáktól és a norvégoktól is. A téli Afrika-kupát pedig megnyerték Marokkó ellen, hónapokkal később a fehér asztal mellett vették el tőlük a pályán megszerzett címüket, enyhén szólva vitatott körülmények között.

Egyetlen esélyük maradt: jól kitömni Irakot a csoport utolsó meccsén.

A küldetést teljesítették, Irak is azon ázsiai csapatok számát gyarapította, akik katasztrofális vereségekbe szaladtak bele. A vége 5-0 lett, kellett is gebeszkedniük a szenegáliaknak, hogy minél feljebb tornásszák magukat a legjobb harmadikok tabelláján. Az pedig csak gólarányjavítással sikerülhetett, hiszen 3 ponttal ki lehet esni. Így jártak eddig a skótok és az algériaiak.

Szenegál SEN
5 - 0
Irak IRQ
Vége I csoport
M. Diarra 4'
I. Sarr 56'
P. Gueye 59'
P. Gueye 71'
I. Ndiaye 82'
A. Seck 18'
P. Gueye 81'
A. Al-Ammari 75'
M. Doski 90'
R. Sulaka Adhamat 13'
I csoport Meccs M Győzelem Gy Döntetlen D Vereség V Lőtt gól G+ Kapott gól G- Gólkülönbség GK Pontszám P
1.
Franciaország
3 3 0 0 10 2 8 9
2.
Norvégia
3 2 0 1 8 7 1 6
3.
Szenegál
3 1 0 2 8 6 2 3
4.
Irak
3 0 0 3 1 12 -11 0
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