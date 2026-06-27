A vb-n csúnyán felsült az edző, aki Guardiola szerint a legnagyobb

Soha semmit nem tanultak annyit a futballról, mint Marcelo Bielsától. Olyanok állítják ezt, mint Diego Simeone, az Atlético Madrid edzője vagy Pep Guardiola, aki, mielőtt 2009-ben leült volna a Barcelona kispadjára, elzarándokolt Bielsa Rosario melletti tanyájára, hogy ott órákon át fociról beszélgessenek.

A 70 éves argentin Bielsa az uruguayi válogatott kispadján ült ezen a világbajnokságon, és bizony csúnyán felsült. Az egykori kétszeres világbajnok válogatott a 2022-es vb-hez hasonlóan most is kiesett a csoportkörben. A spanyolok elleni vereség utáni nyilatkozata alapján a kudarcot nem tűrte túl jól.

„Hogy mit hagyok hátra az uruguayi labdarúgás számára? Semmit. Bármilyen hozzáadott érték, amit egy edző három év alatt nyújthat egy ország labdarúgásának, soha nem gyökerezik meg igazán, ha nem ér el eredményeket” – magyarázta a meccs után az edző, akinek lejárt a szerződése és már májusban bejelentette, hogy távozik posztjáról.

A selejtezősorozatban elért negyedik hely az MTI által idézett szavai szerint nem sokat számított, a Copa América bronzérme sem, ami pedig a világbajnokságon történt, azt „nyilvánvalóan nem is kell részletezni”.

„Egy olyan megbízatás, ami nem hagyott maga után semmit” – szögezte le csalódottan Bielsa, akinek hónapok óta egyre komolyabb konfliktusa volt a válogatott játékosok többségével.

A 70 éves argentin szakvezető elismerte: a futballisták képességeit és tudását figyelembe véve többet kellett volna kihoznia a csapatból, de úgy érezte, hogy a jobb teljesítményhez több szerencsére lett volna szükségük.

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„Megérdemeltük volna, hogy a három mérkőzésen hét pontot szerezzünk, de végül csupán két ponttal távozunk. A hozzáállást nem érheti kritika, a fizikális felkészültséget még kevésbé, ugyanakkor a taktikai felkészülés nem volt megfelelő” – jegyezte meg. A kapitány szerint kiváló játékosokból áll a csapatuk, a munkának, az erőfeszítéseknek és az elkötelezettségnek mégsem lett továbbjutás az eredménye.

Az utolsó vb-meccs első félidejének végén nagyot hibázott Fernando Muslera kapus, mellényúlt egy könnyű labdának, ezzel a góllal estek végül ki. Muslera az uruguayi futball legendája: 40 éves, 137-szeres válogatott, és egyedüli uruguayiként tart egy rekordot: ötször volt világbajnokságon, négyszer pályára is lépett. Ehhez képest a második félidőre már kis jött. Az esetről Bielsa azt mondta: nem az ő döntése volt, Muslera nem akart kijönni a második félidőre.

Ahhoz képest, hogy Bielsa mekkora hatást gyakorolt a modern futballra, az eredményei messze elmaradnak attól. A teljesség igénye nélkül: Argentínában a Newell's Old Boys és a Vélez Sarsfield csapatával nyert bajnokságot, a Leeds Unitedet felvitte a Premier League-be, az Atletic Bilbaóval egyszer a spanyol kupában, egyszer az Európa-ligában jutott a döntőbe, de mindkétszer kikapott.