A korábbi világbajnok Uruguay kiesett, az újonc Zöld-foki Köztársaság továbbjutott a H csoportból

Az abszolút vb-újonc Zöld-foki Köztársaság válogatottja 0-0-t játszott Szaúd-Arábiával, ezzel eldőlt, hogy a H csoport második helyén mennek tovább az afrikaiak. Spanyolország első helyen zárt Uruguay legyőzésével.

A mérkőzés egyik legjobbja megint a 40 éves kapus, Vozinha volt, akinek az édesanyjának a vízumkérelmét csak azután bírálták el pozitívan a hatóságok, hogy fia az első meccsen kivédte a spanyolok szemét.

Fotó: LEO BARRILARI/Odyssey Images via AFP

Ha a világbajnokságon eddig meglepetéscsapatnak is számítanak, nem a semmiből jött a Zöld-foki-szigetek sikeres szereplése. A csapat, amelyben Laros Duarte személyében NB I.-es játékos is van – a Felcsút középpályása a spanyolok ellen 61, Uruguay ellen 19 percet játszott – három éve már eljutott a negyeddöntőbe az Afrikai Nemzetek Kupájában, miután a csoportját veretlenül nyerte Egyiptom, Ghána és Mozambik előtt. Tavaly egész évben veretlenek voltak, igaz, egy nemzetközi tornán döntetlen után tizenegyesekkel kikaptak Irántól és Egyiptomtól is. Idén is csak egy vereségük van, egy felkészülési meccsen 4-2-re kaptak ki Chilétől, viszont egy másik barátságon mérkőzésen, május végén 3-0-ra verték Szerbiát; az egyik gólt akkor is Kevin Lenini Pina szerezte, de betalált Duarte is.

Szaúd-Arábia a döntetlennel sorozatban hatodik világbajnokságán nem jutott túl a csoportkörön, ami korábban csak egyszer, még 1994-ben sikerült. Az ázsiai csapatok súlyos pofonokat kaptak ezen a vb-n, eddig csak a nagyszerűen focizó Japán jutott tovább, Dél-Korea és Irán legjobb csoportharmadikként mások eredményére vár. Üzbegisztán, Jordánia, Irak, Tunézia, Katar és Szaúd-Arábia csont nélküli utolsó helyezettként esett ki a vb-ről, súlyos zakókkal a puttonyukban. (Az ázsiai futballrendszerben játszik Ausztrália is, ők továbbjutottak.)

Zöld-foki Köztársaság CPV 0 - 0 Szaúd-Arábia KSA Vége H csoport W. Cardoso Pina 9 ' S. Abdul Hamid 4 ' N. Al Dawsari 67 ' F. Albirakan 90+3'

Spanyolország Baena 42. percben szerzett góljával legyőzte Uruguayt, a 40 éves Muslera kapus nagyot hibázott, csúnyán mellényúlt egy pattogós lövésnek. A szünetben lecserélte őt az eredménytelenség miatt sokat támadott Marcelo Bielsa szövetségi kapitány. A 137-szeres válogatott kapus nem így tervezte lezárni a pályafutását.

Muslera mellényúlt Fotó: JUANCHO TORRES/Anadolu via AFP

A második félidőben az uruguayiaknak támadniuk kellett ugyan, mégis inkább a spanyolok előtt voltak gólszerzési lehetőségek. A meccset a dél-amerikaiak ráadásul 10-en fejezték be, mert a játékvezető egy szándékos szabálytalanság után kiállította Canobbiót.

Uruguay URU 0 - 1 Spanyolország ESP Vége H csoport A. Rodríguez 42 ' J. Sanabria Magole 54 ' G. Varela Olivera 58 ' D. De La Cruz Arcosa 90+3' A. Rodríguez 46 ' A. Canobbio Graviz 90+5'

A rossz formát mutató kétszeres világbajnok harmadikként zárt ugyan, de 2 ponttal esélye sincs továbbjutni; ugyanúgy a csoportkörben búcsúztak, mint négy évvel ezelőtt.

A Zöld-foki Köztársaság Argentínával, Spanyolország Ausztriával vagy Algériával játszik a legjobb 32 között.