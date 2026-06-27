Amikor Erdély lett a magyar tenger: nemzeti zarándoklat a visszacsatolt Székelyföldre

Aggódnak a balatoni szállásadók, Erdély visszatért, mi lesz most? Mindenki kincses Kolozsvárra és székelynézőbe akar menni a magyar tenger helyett – írták a pesti lapok 1941-ben, pár hónappal a második bécsi döntés után. Miután Hitler személyes döntésével Erdély északi fele 1940 szeptemberében visszakerült Magyarországhoz, gyorsan beindult a tömegturizmus „Szép Erdélyünkbe”. Bár az újságok szerint az országutak arrafelé pocsék állapotban vannak, sok faluban meg „olyan nagy a sár, hogy a falu apraja-nagyja gólyalábon jár”, 1941 így is a nemzeti zarándoklatként felfogott Erdély-nézéssel telt több százezer „csonka-magyarországinak”.

A tömeges Erdély-járás a Fortepan képein is jól érzékelhető. Az 1941–44 közötti négy évből 652 Erdélyben készült fotó került fel a Fortepan oldalára, annyi nagyjából, mint a következő húsz évből összesen. Messze a legtöbb közülük 1940-ből és 1941-ből, a visszacsatolás utáni nagy felhorgadás idejéből.

A Gyilkos-tó a Hagymás-hegységben 1941-ben. #11406 Fotó: Fortepan / Gyöngyi

A Csukás-tó Tusnádfürdőn a Sólyomkőről fényképezve 1943-ban. #9953 Fotó: Fortepan / Kurutz Márton

Valahol Erdélyben 1941-ben. #139819 Fotó: Fortepan / Mezey Ferenc

A nemzeti zarándoklatból nem maradhattak ki a nagyszüleim sem, akik végül is éppen emiatt lettek a nagyszüleim; bármilyen ellentmondásos is a bécsi döntés politikai háttere, ennyiben én is a revízió unokája vagyok. Ennek volt nyoma az a gyerekkoromban sokat nézegetett, fura alakú Magyarország-térkép is, amin vékony piros vonal mutatta az új határokat, az immár Magyarországhoz tartozó Észak-Erdéllyel. A szépen fűzött, erős térképet a nagyszüleim hozhatták haza abból az 1941-es erdélyi kirándulásból, ahol megismerkedtek egymással. 24 éves, sváb családból származó nagyanyám a kolozsvári vonaton kezdett beszélgetni egy egyedül utazó, keveset szóló fiatalemberrel, akit talán a magányossága miatt sajnált meg annyira, hogy szóba elegyedett vele – a megismerkedésből pedig végül házasság lett.

A Medve-tó Szovátafürdőn 1941-ben. #174138 Fotó: Fortepan / Aszódi Zoltán

A szovátafürdői Kaszinó 1942-ben. #57841 Fotó: Fortepan / Botár Angéla

Nem voltak ezzel persze egyedül. „Vasúton, villamoson, társaságban, mihelyt nyaralásra fordul esetleg a szó: mindenkitől azt halljuk, hogy a jövő nyárra Erdélybe készül” – jegyezte meg a Magyar Nemzet 1941 januárjában, és az utazási irodák, turisztikai ügynökségek is intenzíven készültek a rohamra, ami hamarosan el is indult.

A Békás-szoros 1941-ben. #53225 Fotó: Fortepan / Romák Éva

Közúti alagút a Békás-szorosban 1941-ben. #53221 Fotó: Fortepan / Romák Éva

Bár a világháború már javában zajlik ekkor a nyugati fronttól Kelet-Afrikáig, és Magyarország is erősen fegyverkezik, A Kárpát-medencében még néhány hónapig béke van, és a revíziós politika is eredményekhez vezet. Ezt előbb a Felvidék déli, magyarlakta sávja, majd Kárpátalja megszerzése testesíti meg, de az erdélyi határváltozás és vele a Székelyföld visszatérte ennél még sokkal többet jelent – szimbolikusan mindenképpen, hiszen a közfelfogásban és a revíziós propagandában ez maga a nemzeti táj.

Ökörfogat az Ojtozi-szorosban 1943-ban. #151580 Fotó: Fortepan / Gali

Birkanyírás Észak-Erdélyben 1943-ban. #265110 Fotó: Fortepan / Horváth József

Körmenet a Petőfi Sándor utcán, Csíkszeredában 1942-ben. #13685 Fotó: Fortepan / Nagy József

Észak-Erdély a maga 43 ezer négyzetkilométerével 1940 szeptember első napjaiban esett át a rezsimváltáson a magyar honvédség bevonulásával. Az erdélyi revíziót illető magyar politika akkor váltott sebességet, amikor június végén a Szovjetunió ultimátumot adott Romániának, majd két napon belül bevonult Besszarábiába és Észak-Bukovinába. A helyzetet a magyar kormány is ki akarta használni, már másnap bejelentették, hogy tárgyalni akarnak Romániával területi kérdésekről. Nyomatékul mozgósították a magyar honvédséget is a határra.

Az Észak-Erdélybe bevonuló csapatok számára épített díszkapu a Szabadság utcán, a szabolcsi Vállajon 1940-ben. Háttérben a katolikus templom. #43578 Fotó: Fortepan / Id. Konok Tamás

Marosvásárhelyen a magyar csapatok bevonulása idején 1940-ben. #233200 Fotó: Fortepan / Tordai György

A németek mindenképpen el akarták kerülni a két szövetségesük közti háborút, különösen, hogy ebben az esetben reális veszélynek láttak egy szovjet katonai előrenyomulást is a Balkánon. Amikor a kétoldalú magyar–román tárgyalások kudarcba fulladtak, a magyar királyi honvédség arra készült, hogy öt napon belül megindítja a Románia elleni katonai támadást. A románok legfeljebb 18 ezer négyzetkilométernyi terület átadására lettek volna hajlandók, nagy lakosságcserékkel, míg Teleki Pál miniszterelnök Erdély kétharmadának átadására tett javaslatot.

A kormányzói fogadó ünnepségen, a magyar csapatok bevonulása idején a Szent László téren (Piata Unirii), Nagyváradon 1940. szeptember 7-én. Középen Horthy Miklós kormányzó és felesége. #265398 Fotó: Fortepan / Horváth József

Egy valódi magyar–román háborúnak ugyan minimum bizonytalan lett volna a kimenetele, így ez vagy blöff, vagy veszélyes kalandorság lett volna, a németek nem voltak benne biztosak, hogy a magyarok nem gondolják-e komolyan, úgyhogy végül úgy döntöttek, hogy Ciano olasz külügyminiszterrel kiegészülve ők lesznek a döntőbírók – a döntésnek pedig a magyarok után végül a románok is alávetették magukat.

Magyar katonák a magyar–román határon, a 18-as főúton a Țibău (Cibo) folyó feletti hídnál Țibău köelében (ekkor Pappfalva) 1942-ben. #257209 Fotó: Fortepan / Mohai család

A döntést augusztus 30-án hirdették ki, annak eredményét a magyar és a román fél is csak ott ismerte meg, amikor átadták nekik a térképeket – ez pedig annyira sokkolta a románokat, hogy Maniolescu külügyminiszter ájulva esett össze. Igaz, a magyarok sem voltak teljesen elégedettek, a revíziót többnyire csak ideiglenes első lépésnek tekintették a remélt további területszerzés előtt.

Világháborús temető a Borsai-hágónál (Pasul Prislop) a Radnai-havasokban (Munții Rodnei) 1942-ben. #257184 Fotó: Fortepan / Mohai család

Bár a megkapott észak-erdélyi területen közel annyi, egymilliónál is több román élt, mint magyar, a visszacsatolás és a bevonulás a magyar emlékezetben a nemzet újraegyesítéseként, dicsőséges hazatérésként és nemzedékek legkatartikusabb pillanataként maradt meg. Závada Pál Idegen testünk című, 1940-ben játszódó regényében a szemtanúk így számolnak be az országgyarapítás spontán örömünnepéről:

„Már-már lépésben haladnak ezek a harcjárművek, mert az út mentén, amerre csak keresztülhatolnak, kitódul a falvak népe, az asszonyok sírva lobogtatják fejkendőjüket, a férfiak pedig levetett kalapjukat gyűrködve szívják hangosan az orrukat. Mármint a magyarság, de azért a románok is ugyanúgy kikíváncsiskodnak. A gyerekek viszont nemzeti hovatartozástól függetlenül falkákban rohanják körbe a gépkocsikat s kapaszkodnak föl még a lövegekre is. Itt is, ott is kocsmák, vendéglők sebtében nyitott, lócás-bakos-asztallapos terasszal, poharát az örömünnepre szorgalmasan emelgető közönséggel. Amott cigánybanda bazsevál, s a férfitorkokból és leányajkakról már alkalomhoz igazított nótasorok pattannak elő, lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz, Kolozsvár is újra magyar város lesz. Emitt pedig a mi civilekkel is megerősített alegységünk kórusban lelkesíti s perdíti már-már az egész utcát táncra: Heeer-vad régi búnk és bánatunk, Eeej, haj, újra élünk, vigadunk!”

Az élesdi Felszabadulási tér (Piaţa Unirii) a magyar csapatok bevonulásakor 1940-ben. Szemben az ortodox templom. #265439 Fotó: Fortepan / Horváth József

A magyar csapatok bevonulnak Sepsiszentgyörgyre, a Szabadség téren 1940. szeptember 12-én. Háttérben a Kossuth Lajos utca, balra a Székely Nemzeti Múzeum – Gyárfás Jenő Képtár épülete. #265827 Fotó: Fortepan / Horváth József

Míg a magyarok főleg a mámoros ünneplésre emlékeztek szívesen, a revízió egészen mást jelentett a románoknak. Ott a magyar katonaság által elkövetett atrocitásokat és gyilkosságokat, és a románok módszeres háttérbe szorítását hangsúlyozták – miközben az erdélyi magyarok és a Magyarországról az új hatalommal érkező új urak, tisztviselők és „ejtőernyősök” között is számos affér volt. Erdély és a sokat emlegetett erdélyi szellem és az itteni Magyarország viszonya ekkor sem volt konfliktusmentes.

A kolozsvári Mátyás király tér a Deák Ferenc utca (Bulevardul Eroilor) felé nézve 1941-ben. #165174 Fotó: Fortepan / Handa család

„UNIREA” RT. autógarage és benzinkút Kolozsváron, a Honvéd utca (Calea Dorobanților) 3-ban 1941-ben. Háttérben az alsóvárosi református templom egyik tornya látszik. #39400 Fotó: Fortepan / Tarbay Júlia

A kolozsvári Séta tér, csónakázótó és a Kaszinó épülete 1943-ban. #228815 Fotó: Fortepan / Flanek–Falvay–Kováts

Ebből azonban néhány alkalmi panaszon túl az Erdélybe pár napra zarándokló turisták nem sokat érzékelhettek. Számukra az út mindenekelőtt a magyarországinál is magyarabbnak gondolt Erdély megtapasztalása volt. Annak a folklorizált, a nemzeti képzeletben a romlatlansággal, tisztasággal azonosított szakrális tájnak a megízlelése, ahonnan a magyar hatóságok a visszacsatolás után gyorsan elkezdték eltüntetni a román múlt nyomait – különösen a turisták járta részeken.

A Bémer tér (Piata Regele Ferdinand I) a Szent László híd felől Nagyváradon 1941-ben. Szemben a Szigligeti Színház. #174028 Fotó: Fortepan / Aszódi Zoltán

A magyarországi látogatók számára készülő idegenforgalmi propagandaanyagok Erdélyt ugyanis szinte kizárólagosan magyarként mutatták be, a románokat, szászokat, zsidókat teljesen a perifériára szorítva – írja Ablonczy Balázs történész A visszatért Erdély 1940–1944 című remek könyvében.

Kápolna a Szent Anna-tó partján Csomád-hegységben 1943-ban. #10013 Fotó: Fortepan / Kurutz Márton

A csíksomlyói kegytemplom a kálváriától nézve 1941-ben. #71686 Fotó: Fortepan / Lissák Tivadar

Ennek megfelelően Kolozsváron a szem előtt lévő román cégfeliratokat eltávolították, és csökkenteni kellett a csak románul tudó bérkocsisok számát is. Az épületállományban a magyar hatóságok el akarták tüntetni a „romános ornamentikát”, Teleki Pál miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy a román időszak épületei, főleg a templomok, „csak annyira műemlékek, mint amennyire vaj a művaj” – derül ki Ablonczy könyvéből.

Húsvéti locsolkodás Körösfőn 1944-ben. #265135 Fotó: Fortepan / Horváth József

Tizennyolc Erdélyről szóló útikönyv jelent meg ezekben az években, melyek Erdélyt mind magyar nemzeti tájként rajzolják meg, ahol a románokról legfeljebb mint „beszivárgó balkáni pásztornépségről” esik szó. Az útikalauz arra szólított fel, hogy „az örök magyar Erdélyt mindannyiunknak ismernie kell” – Erdély meglátogatása szinte hazafias kötelesség lett. Ennek ellentmondásosságát az alábbi, csíkszeredai kép is érzékelteti némileg: a nagy, örömmámorról tanúskodó „Isten hozott a csíki végekre!” felirat alatt kivezényelt magyar zsidó munkaszolgálatosok állnak.

Munkaszolgálatos szakasz és tisztjei Csíkszeredában 1941-ben. #41697 Fotó: Fortepan / Magyar Zsidó Levéltár

A visszatért, magyar nemzeti színekbe öltöztetett Erdélybe csoportos és magánzó utazók tömegei keltek útra, hogy végigjárják az ekkor rögzülő, ma is megszokott útvonal kiemelt állomásait Nagyváradtól Kolozsváron és Marosvásárhelyen át Szovátáig és a Gyilkos-tóig, vagy éppen felfedezzék maguknak a Kárpátok havasait, ahol hamarosan síközpontokat kezd a magyar állam építeni.

Borszéken 1943-ban. #223649 Fotó: Fortepan / Kádár Anna

„Jöjjetek turistatestvérek, Erdély vár!“ – ez a cirádás tábla fogadta Kolozsvár határában a látogatókat, ez a gyakorlatban azonban ütközött némi nehézségekbe. A magyar légi vállalat, a MALERT ugyan már 1940 szeptemberében elindította a Budapest–Nagyvárad–Kolozsvár– Marosvásárhely járatát (az egyik gépük később itt szenvedett tragikus balesetet, a húszszemélyes Junkers-52-es a nagyváradi reptér felett zuhant le), és az IBUSZ is gyorsan megszervezte első erdélyi útját, a közlekedési viszonyok azonban komoly gondot jelentettek.

Az első menetrendszerű repülőgép indulása Erdélybe a Budaörsi repülőtérről 1940. szeptember 27-én. #163884 Fotó: Fortepan / Fadgyas Bence

A Sebes-Körös völgye Királyhágó és Körösfeketetó között 1943-ban. #162496 Fotó: Fortepan / Iharos Sándor

Székelyföld jobb elérése érdekében ezért a magyar állam 1941–42-ben másfél év alatt megépítette a hiányzó 48 kilométeres vasutat a Mezőségben, a Szeretfalva és Déda közötti vonalon Kós Károly stílusában emeltek új állomásépületeket.

A Maros folyó völgyében 1941-ben. #71708 Fotó: Fortepan / Lissák Tivadar

Vasútállomás Dédán 1942-ben. #70358 Fotó: Fortepan / Jáki László

Szeretfalva vasútállomása 1942-ben. #311847 Fotó: Fortepan / Martin Ferenc

De a turisztikai befektetések máshol is intenzívek voltak. Szállodaépítések, fürdőújítások, a falusi vendéglátás alapjainak megteremtése, új autóutak a Szent Anna-tó körül és máshol: a Teleki-kormány a turizmust a székelyföldi gazdaságfejlesztés fontos részeként kezelte.

A Rózsák tere (Piata Trandafirilor, ekkor Széchenyi tér) Marosvásárhelyen 1942-ben. Háttérben az Ortodox Székesegyház. #7489 Fotó: Fotó: Fortepan

A kolozsvári Fő téren 1942-ben. Szemben az Egyetem utca (Strada Universității) sarkán álló épület kupolája látszik. #284874 Fotó: Fortepan / Album090

A szlogenek azt hirdették, hogy „Erdély lesz a magyar Svájc”, de a turisztikai pamfletek túlzásai között a csúcs talán, hogy az egyébként (a buszoktól, csámborgó tömegektől és egymás sarkába érő álfolklór-árusoktól eltekintve) persze valóban gyönyörű Békás-szorost a magyar Coloradóként promotálták.

Nagyvárad amerikai bombázása 1944. szeptember 6-án. #24338 Fotó: Fortepan / National Archives

Az 1944. június 2-i légitámadásban megsérült épület Klozsváron. #236801 Fotó: Fortepan / Geist István

A magyarországi utazók számára ekkor rögzül az a tipikus erdélyi útvonal a legfontosabb bejárandó helyszínekkel, amit manapság is leginkább használnak a turisták. Kalotaszeg és Kolozsvár; Székelyföld, fürdőhelyek; és téli sportok a Radnai-havasokban, „a magyar Garmisch”-ban. Borsafüreden a magyar hatóságok, miközben zajlik a világháború, 1944-re felépítették az akkori Európa legmagasabb síugrósáncát. Még téli olimpiát is akartak itt rendezni – mire azonban a komplexum teljesen elkészült volna, a háború végképp megérkezett, Észak-Erdély pedig újra elveszett, és az Erdélybe irányuló tömegturizmusnak is befellegzett – a többségnek pedig jó időre csak a családi fényképek és térképek maradtak.

Képszerkesztő: Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található.

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