Ideiglenesen a helyettes vezetők irányítják a közmédiát

„A ma hatályba lépő médiatörvény értelmében az MTVA és a Duna Média Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása azonnal megszűnik. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést — addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat. A kinevezendő ideiglenes vezetők megbízatása addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat.”

- írja Facebookon közzétett posztjában Tarr Zoltán kultuszminiszer.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt meghallgatása a Társadalmi Részvétel bizottságban Fotó: Bankó Gábor/444

A Médiatanács tagjainak megbízatása szintén ma szűnik meg: az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki. Tarr arról is írt, hogy az ideiglenes időszak alatt társadalmi és szakmai párbeszédet folytatnak arról, hogy milyen közmédiát akarnak a magyar emberek.

A médiatörvény módosításával egyébként a médiatanács elnökének, Koltay Andrásnak és a testület tagjainak, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőjének, Altorjai Anitának a megbízatása szűnik meg. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója, Papp Dániel már korábban felmondott, de a felmondási ideje alatt ellátta a feladatot. Eddig.