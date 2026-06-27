Megszólalt lecseréléséről az uruguayiak Király Gábora

Igazat mondott Marcelo Bielsa, az uruguayi válogatott argentin szövetségi kapitánya. A spanyolok elleni, csoportkörös kiesést hozó meccs szünetében tényleg nem ő cserélte le Fernando Muslerát.

Az uruguayiak 40 éves, 137-szeres válogatott legendája csúnyán bevédett egy nem túl nehéz lövést, a második félidőre Sergio Rochet futott ki. (Muslera amúgy a Zöld-foki Köztársaság góljában is vastagon benne volt, az a meccs döntetlen lett.)

Fotó: JUANCHO TORRES/Anadolu via AFP

A Eurosport idézi Muslera Mundo Deportivónak adott interjúját. Azt mondta, sosem volt az az elbújós típus, most sem. Nem gondolta volna, hogy valaha is annyira szenvedni fog a sportban, mint most. Elnézést kért a csapattársaitól és az uruguayi néptől is.

Uruguay eddig kétszer nyerte meg a világbajnokságot, igaz, nem mostanában, 1930-ban és 1950-ben. A 2020-as évek realitása két korai búcsú. Katarban és Amerikában is a csoportkör jelentette a végállomást.