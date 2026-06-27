Szongoth Domán játékjoga a Buffalóé, huszonnégy év után először draftoltak magyar jégkorongozót az NHL-be

Draftolták a világ legjobb jégkorongligájába Szongoth Dománt. A 18 éves magyar hokis játékjogára a Buffalo Sabres csapott le az NHL-es játékosbörze 5. körének 156. helyén.

Magyar jégkorongozót utoljára huszonnégy évvel ezelőtt draftoltak, 2002-ben Vas Jánost választotta ki a Dallas Stars a 2. körben. Előtte 2000-ben Szuper Levente, 1999-ben Gröschl Tamás kelt el. Az NHL-ben egyikük sem mutatkozhatott be, ehhez Szuper Levente állt a legközelebb, aki kapusként a Calgary Flames színeiben 9 mérkőzésen öltözhetett, ám mindannyiszor a cserepadon maradt.

Az elmút két és fél évtizedben többen is közel kerültek a drafthoz, de az utolsó lépést senkinek sem sikerült megtennie. Az előzetes listákon Hári János, Horváth Bálint, Papp Kristóf és Hadobás Zétény is szerepelt, csakhogy nem választották ki egyiküket sem. Ezzel együtt később a többségük stabil tagja lett a magyar felnőttválogatottnak.

Szongoth Domán az idei A csoportos jégkorong-világbajnokságon Zürichben Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

A 2008-as születésű Szongoth Domán is annak számít, fiatal kora ellenére már 34 alkalommal szerepelt a felnőtt nemzeti csapatban. Az eddig a finn juniorligában pallérozódó csatár a tavalyi és az idei – egyaránt bent maradással végződött – világbajnokságon is ott volt, összesen 14 meccset játszott, 1 gólt szerzett.

A draft még egyáltalán nem jelenti azt, hogy Szongoth el is fog jutni az NHL-bemutatkozásig, ehhez rengeteget kell dolgoznia, és 5. körös választottként kicsit sem lesz egyszerű dolga. Hogy a következő, 2026/27-es szerzont hol tölti – az előzőben a finn U20-as Kookoo-ban 44 meccsen 10+18 pontig jutott, a felnőttek között a bajnokságban még be sem mutatkozott –, azt egyelőre nem lehet tudni.