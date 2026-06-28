„Ha hurrikán lenne akkor is kijönnék dragbe” – ilyen volt a Budapest Pride

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  • Hőségriadó ide, hőségriadó oda, szombaton megtartották a 31. Budapest Pride-ot.
  • Bár a tömeg kisebb volt mint tavaly, amikor a Fidesz be akarta tiltani a felvonulást, de így is sokan mentek ki az eseményre, a szervezők első becslései alapján közel 50.000 ember vett részt a meneten.
  • A Hatvannégy Vármegye aktivistái és Budaházy Györgyék molinókkal próbáltak tiltakozni a menet ellen.
  • A résztvevőket többek között arról kérdeztük, hogy miben más az idei menet a tavalyihoz képest, és hogy hiányolják-e Magyar Pétert a felvonulásról.
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