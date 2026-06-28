Óriásit küzdöttek a kongóiak, történelmi továbbjutás lett az vége

Történelmi eredményt ért el a Kongói DK, míg 1974-ben, akkor még Zaire néven az összes meccsüket elvesztve estek ki a csoportkör végén, most továbbjutottak, méghozzá elég nagy küzdelem árán.

A meccset az üzbégek kezdték lendületesebben, már az első percben gólt szereztek, amit azonban les miatt érvénytelenített a bíró. A kongóiak viszont nem vették fel a tempót, így a 10. percben már tényleg hátrányba kerültek, egy viszonylag nagy kapushibának köszönhetően. Az első félidőre jutott még egy érvénytelenített kongói gól is.

A második etapra viszont nagyon felszívták magukat, és gyakorlatilag az üzbég térfélen tartották a labdát, iszonyú nyomás alatt tartva az ellenfelet. Végül a 68. percig kellett várni az első kongói gólra (Wissa), és mivel a döntetlen kevés lett volna a továbbjutáshoz, fokozták a tempót. Mayele a 78. percben talált be a kapuba, Wissa második gólja pedig a 91. percben állította be a végeredményt.

Wissa ünnepel. Fotó: ALEX SLITZ/Getty Images via AFP

Ezzel a Kongói DK a K csoport harmadik helyén végzett, és folytathatja a vébét, Üzbegisztán viszont kiesett.

A csoport két másik csapata, Kolumbia és Portugália gól nélküli döntetlent játszott, így előbbi az elsőként, utóbbi a másodikként jutott tovább a kieséses szakaszba.

A kongóiak július elsején Angliával játszanak, Portugália július 3-án Horvátországgal, Kolumbia pedig másnap, július 4-én Ghánával.