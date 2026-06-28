Trópusi éjszaka után 41 fok is lehet vasárnap

Elérte Magyarországot a rettegett hőkupola, és azok után, hogy már szombaton is volt település, ahol 40 fok fölé mászott a hőmérséklet, vasárnap ez még több helyen fordulhat elő. Szombat éjféltől már harmadfokú hőségriadó van érvényben.

Fotó: ROMAIN DOUCELIN/NurPhoto via AFP

Az ország nagy részén már eleve egy trópusi éjszakán vagyunk túl, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem ment 20 fok alá, míg vasárnap a legmelegebb órákban akár 36–41 fokot is mérhetünk majd. Egész biztosak lehetünk benne, hogy meg fog dőlni az 1935-ben mért 39,9 fokos melegrekord is.

A szakértők felhívják a figyelmet újra, hogy az UV-sugárzás a déli órákban továbbra is extrém lehet, tényleg pillanatok alatt le lehet égni, nagyon vigyázzunk a bőrünkre. Kenjük magunkat naptejjel, ha kimerészkedünk a szabadba, viseljünk kalapot, keressük az árnyékot és fogyasszunk nagyon sok folyadékot.

Szerdánál előbb enyhülés nem várható, további melegedés annál inkább. (via Időkép)