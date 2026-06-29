A dél-koreai elnök bírálata nyomán sűrű bocsánatkérések közepette lemondott a szövetségi kapitány

Hiába kezdte győzelemmel a vébét Dél-Korea válogatottja, mégis kiesett a csoportkörben. A szintén a csoportkörben ragadt csehek elleni győzelem után Mexikó és Dél-Afrika is megverte őket.

Dél-Korea többnyire nem jut tovább a vb-csoportjából, persze vannak kivételek. Ilyen volt a 2002-es vb, amikor társházigazdaként alantas bírói segítséggel nyomták be őket a legjobb négy közé. Azóta a jobb érzésű futballszurkolók nem igazán rajonganak a dél-koreai válogatottért, hacsak nem dél-koreaiak.

A 2022-es vébén is megvolt a továbbjutás egy, a mostaninál sokkal nehezebb csoportból (Ghána, Portugália, Uruguay volt az ellenfél) mentek tovább, a nyolcaddöntőben végül a brazilok verték őket. Akkor elhihették, hogy a hal is hús, mert most a csoportkörös kiesés után áll a bál Szöulban.

Az Athletic szerint I Dzsemjong dél-koreai elnök felszólította az ország sportminisztériumát, hogy vizsgálja ki a kudarcot. Az elnök burkoltan bár, de bírálta az ország futball-szövetségét Hong Mjongbo kinevezése miatt is.

Hong Mjongbo szövetségi kapitány, az egykori 136-szoros válogatott legenda tudta a dolgát, és sűrű bocsánatkérések közepette vasárnap lemondott posztjáról.

Hong Mjongbo Fotó: ULISES RUIZ/AFP

Az elnök szerint azért van szükség vizsgálatra, mert rengeteg adófizetői vont áldoztak a válogatottra. Az állam és a futballszövetség közti konfliktus nem új keletű, már Hong Mjongbo kinevezése után azt kérte a minisztérium, hogy a szövetség vizsgálja felül a döntést.

Nem tudjuk, mi lesz a vizsgálat vége, egy biztos: a dél-koreai eset precedenst teremt. A magyar válogatott következő futballkudarcának okait akár parlamenti vizsgálóbizottság is nyomozhatná. Talán nem késő megnyitni az írek elleni utolsó perces kiesés aktáit.