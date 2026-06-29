A Mi Hazánk cigányellenes szövegei miatt is nekimenne az AfD szélsőjobbos pártszövetségének egy európai vizsgálat

külföld

Több mint 181 európai parlamenti képviselő kezdeményezi annak kivizsgálását, hogy az AfD köré szerveződő szélsőjobboldali európai pártföderáció, a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) megsérti-e az Európai Unió alapértékeit – értesült a német Spiegel. A vizsgálat után az uniós finanszírozást is elvehetik a leginkább szélsőjobboldali pártszövetségtől, melynek tagja a Mi Hazánk is.

A csoport legerősebb pártja, a közvélemény-kutatások szerint 28 százalékon álló német AfD a legnépszerűbb párt Németországban.

Az AfD politikusai ünnepelnek a 2025-ös parlamenti választás estéjén, miután másodikak lettek a CDU mögött
Fotó: SOREN STACHE/dpa Picture-Alliance via AFP

A Spiegel információi szerint az indítványt nemcsak baloldali, zöld, szocdem és liberális, hanem néppárti képviselők is támogatják, így jó esély van rá, hogy az át is menjen az Európai Parlamenten. A vizsgálat után az ESN elvesztheti európai párti státuszát, amivel elesne az uniós pártfinanszírozástól – ez idén úgy kétmillió eurót jelenthet.

Az ügy előzménye, hogy az európai politikai pártokat felügyelő uniós hatóság, az APPF májusban egy több mint 300 oldalas levélben jelezte az uniós intézményeknek: bizonyítékai vannak arra, hogy az ESN pártjai és politikusai emberi méltóságot sértő, kisebbségellenes, diszkriminatív vagy antidemokratikus megnyilvánulásokkal sérthették az EU alapértékeit.

Bűnvadászok furgon
Fotó: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / www.kepszerk.hu

A Spiegel szerint a dokumentumban más tagországok mellett magyarországi példák is vannak – cigányok vonatkozó, „bűnöző hordákról” szóló, illetve bűnözők „levadászását” emlegető kijelentéseket idéztek. A magyar szál azért is fontos, mert a Mi Hazánk az ESN egyik tagpártja, Borvendég Zsuzsanna pedig a frakció magyar EP-képviselője. Az országgyűlési választások előtt főleg a párthoz köthető Bűnvadászok miatt került elő újra a Mi Hazánk cigányellenesnek tartott mozgósítása.

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Bódog Bálint
POLITIKA