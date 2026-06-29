Személyes megtámadottságra hivatkozva kértek szót azok a képviselők, akiket Magyar a parlamentben a napirend előtti felszólalásában és a válaszaiban megemlített.

Pócs János képviselő szerint azért támadja őt ennyire Magyar Péter, mert „ön is tudja, én is tudom: én mindent tudok önről”. Pócs szerint Magyarnak nincs joga számon kérni, hogy mire szavazott, mert amikor valamire szavazott, akkor az a Jászságnak százmilliós forrást jelentett a Fidesz-kormány alatt – amikor meg valami ellen szavazott, akkor a Rákos-rendszer visszahozását akadályozza. Az NKE-s rendezvényekről azt mondta, nem hogy félnek, hogy kiderülnek, hanem „táblákkal hirdettük, hogy melyik kulturális rendezvényt miből támogattuk”.

Fotó: Németh Dániel/444

Megafon? Diktafon!

A volt megafonos Szűcs Gábort a miniszterelnök azzal támadta, hogy 215-ik helyen volt a Fidesz listáján, amit Szűcs azzal javított valójában 218-ik helyen volt. „Én itt képviselőként vagyok jelen, nem megafonosként” – mondta, mivel Magyar többször is azzal gúnyolta, hogy a megafonból ejtőernyőzött a parlamentbe.

„Én is miniszterelnök úrnak nevezem önt, nem focistafeleségnek. De tudja mit, ha ön nem képes túltenni magát a múlton, akkor rendben van: legyek megafonos, nekem önnel ellentétben ugyanis nem kell letagadnom a múltam. Én ezerszer inkább leszek megafonos, mint diktafonos” – utalt Szűcs arra, hogy Magyar Péter lehallgatta egykori feleségét, Varga Judit volt igazságügyi minisztert. (Szűcs egyébként már focistafeleségezte Magyart.)