Márki-Zay Péter: „Amíg Lázár János nincs börtönben, addig nincs rendszerváltás sem”

„Nem a fizetéscsökkentést kritizáltam, hanem azt a politikai hadjáratot, amely a polgármesterek fizetéséről, a korrupciójukról és a cikluskorlátról szólt” – kezdi Indexen megjelent interjúját Márki-Zay Péter, utalva arra, hogy a napokban többször is kritizálta a Magyar-kormány terveit többek között a polgármesterek fizetésének csökkentésére vonatkozót.

„Én harmadennyiért is elvégeztem ugyanezt a munkát, kevesebbért, mint amit a magánszférában kerestem. Nem a fizetés a kardinális kérdés, hanem az, hogy az egyik hatalmi ág hogyan próbálja korlátozni, majd idővel leuralni a másikat. Ez volt a problémám, és ez most is fenntartom” – mondta most Márki-Zay.

Márki-Zay Péter Fotó: Bankó Gábor/444

Márki-Zay szerint a jelek egyértelműen arra utalnak, hogy a Tisza előrehozott önkormányzati választást szeretne. Szeretné, ha Magyar Péter és Ruff Bálint tisztázzák, hogy nincs ilyen szándék.

Sulyok Tamás leváltásának szándékával is korlátozottan ért egyet: „A leváltásával maximálisan egyetértek – csakhogy ezt a Tiszának a programjában vállalt kötelezettségével, a közvetlen köztársaságielnök-választással együtt lenne szabad csak megtenni. Anélkül rendkívül veszélyes precedenst teremt. Ha a köztársasági elnököt ezután is az a parlament választja, amely bármikor el is tudja távolítani, akkor az illető megint csak egy báb lesz – immár nem Orbán Viktor, hanem Magyar Péter bábja.”

Megismételte azt az aggályát, amiről már korábban beszélt a Facebook-oldalán, miszerint attól tart, a Tisza újabb egypártrendszert akar kiépíteni. „Sőt, még jobban egypártrendszer, mint a Fideszé volt, hiszen a Tiszának most egyáltalán nincs ellenzéke” – mondta Márki-Zay, hisz szerinte a Fidesz bármit mond, Magyar Péter válasza annyi, hogy „pont önök mondják ezt, akik...” – és ezzel bármilyen érvet le tud söpörni.

Szerinte a Tisza az elszámoltatással még adós. „Amíg a legfőbb bűnözők szabadlábon vannak, nincs elszámoltatás. Amíg Lázár János nincs börtönben, addig nincs rendszerváltás sem” – mondja.