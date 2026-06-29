Szűcs Gábor a Tiszán kérte számon azt, amit a Fidesz csinált

A miniszterelnök monologizálása és a nagy vita után azonnali kérdéseket tettek fel a parlamenti képviselők, ez két viccesebb jelenetet eredményezett:

Gyanakvás kis bökkenővel

Szűcs Gábor fideszes képviselő arról kérdezte Magyar Pétert, hogy miért utasította beszámolásra az ügyészséget az ukrán aranykonvoj-üggyel kapcsolatban. Merthogy ilyet nem tehetne. Szűcsnek gyanús, hogy Magyarnak sürgős az aranykonvoj ügye. Szűcs szerint valóban van mit vizsgálni, hiszen furcsának tartja, hogy készpénzt szállítottak utalás helyett. (Ahogy azt tették eddig is.) Szűcs azt kérdezte Magyartól, hogy miért adták át azt az összeget, amit még az Orbán-kormány foglalt le a pénzszállítóktól. Szűcs gyanakszik, hogy pénzt kaphattak ezért az ukránoktól.

„Van egy kis bökkenő. Hogy az Orbán-kormány adta vissza az ukránoknak azt a pénzt. Nem szóltak önnek esetleg?” – válaszolta Magyar. „Addig jár a megafonos a kútra, amíg meg nem szűnik a Megafon” – mondta Magyar, hozzátéve, hogy Orbán Viktornak tegye fel Szűcs a kérdést.

Önkény, sületlenség, csúsztatás

„Az önök miniszterelnöke 50 napja nem azzal foglalkozik, hogy jobbá tegye a magyar emberek életét” között, hanem az önkényt építi: „rátámad a közjogi méltóságokra, bele akarják írni az alaptörvény módosításába az államfő eltávolítását, sokszor személyre szabottan, de mindenképpen visszamenőleges hatállyal ki akarják iktatni a politikai ellenfeleiket” – sorolta Németh Balázs, aki „újkori ÁVH”-nak nevezte a tervezett Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalt. Németh arra volt kíváncsi, mikor kezdenek ehelyett a magyar emberekkel foglalkozni.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azt mondta, két részletben válaszol Németh kérdésére. „Először megpróbálok válaszolni arra a részének a kérdésére, amiben nem volt hazugság, csúsztatás, vagy sületlenség” – mondta Tanács, majd elhallgatott, amit a tiszások megtapsoltak.

Aztán azt is mondta a miniszter, hogy az elmúlt 50 nap a megkérdezett magyarok véleménye szerint nem az önkényről szólt, mivel egy friss felmérés szerint 70 százalékos támogatottsága van a Tiszának.

Tanács szerint a Fidesz 2010-es programjából egy betűt nem teljesítettek az előző kormányok, míg a több mint ezer tiszás ígéret közül 140-et már teljesített a mostani kormány az első 50 napban. A magyar családok érdekeit szolgálja Tanács szerint az uniós pénzek visszahozatala, illetve a politikai gyűlöletkeltő reklámok visszaszorítása.