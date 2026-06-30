A hőség is beleszólhat a vébé kieséses meccseibe

Az időjárás már eddig is beleszólt a világbajnokságba, a Franciaország–Irak csoportmeccset félbe kellett szakítani, mert vihar csapott le Philadelphiára. A kieséses szakaszban viszont már nemcsak az esőzések és villámok, hanem a hőség is komoly tényező lehet:

az Egyesült Államok középső és keleti részén, valamint Kanada egyes térségeiben olyan hőhullám alakul ki, ami több vb-helyszínen is szélsőséges körülményeket teremthet.

Az amerikai meteorológiai szolgálat szerint a héten – Magyarországhoz hasonlóan – hőkupola telepszik az Egyesült Államok jelentős részére. A levegő hőmérséklete sok helyen 35–40 Celsius-fok körül alakulhat, a magas páratartalom miatt pedig ennél is jóval forróbbnak érződik majd az idő: egyes térségekben 43–46 fokos hőérzetre számítanak. Philadelphiára, New York környékére, Kansas Cityre és Boston térségére is rendkívüli hőség miatt adtak ki figyelmeztetést, Kanadában pedig Ontario és Québec egyes részein akár 10 fokkal is melegebb lehet az ilyenkor megszokottnál.

Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

A legnagyobb hőség Texasban várható, ez elsősorban a houstoni és arlingtoni, légkondicionált stadionokba érkező vagy onnan távozó szurkolókat érintheti. Hasonló lehet a helyzet Atlantában is az Anglia–Kongói DK-meccs körül: a stadionon belül ugyan kellemesebb körülmények lesznek, de az odajutás, a várakozás és a stadionon kívüli tömeg már komoly terhelést jelenthet. A hőségben az alkoholfogyasztás különösen kockázatos, mert gyorsíthatja a kiszáradást, és ronthatja a szervezet hőszabályozását. A nyitott stadionokban rendezett mérkőzések közül különösen a New Jersey-i Franciaország–Svédország, a torontói Portugália–Horvátország, a miami Argentína–Zöld-foki Köztársaság és a Kansas City-i Kolumbia–Ghána-meccsre kell figyelni. Utóbbi két helyszínen a magas páratartalom miatt akár 40 fok körülinek is érződhet majd a hőség.

Az extrém meleg nemcsak kellemetlen, hanem a játék biztonságát is befolyásolhatja. A futballban a kockázat megítéléséhez nem elég a levegő hőmérsékletét nézni, az úgynevezett WBGT-index a páratartalmat, a közvetlen napsugárzást és a szelet is figyelembe veszi. A FIFA iránymutatása szerint a 32 Celsius-fok feletti WBGT-érték már extrém kockázatot jelent, ilyenkor ivó vagy hidratációs szünetre, illetve a mérkőzés késleltetésére vagy elhalasztására lehet szükség. A játékosokat képviselő FIFPro ennél óvatosabb lenne: szerintük már 26 fokos WBGT felett szüneteket kellene tartani, 28 fok felett pedig addig kellene halasztani a meccseket, amíg biztonságosabbak nem lesznek a körülmények.

A FIFA ezen a világbajnokságon minden mérkőzésen kötelezővé tette a félidőnkénti háromperces hidratációs szünetet, függetlenül attól, milyen az időjárás, vagy hogy légkondicionált-e a stadion. A játék dinamikáját alapvetően megváltoztató döntést sokan bírálták, többen inkább reklámszünetnek nevezték, a stadionokban pedig többször is füttyszóval fogadták. Gianni Infantino FIFA-elnök ezt tagadta, szerinte a hőség elleni védekezés és az azonos feltételek biztosítása volt a fő szempont. A következő napokban ezek a szünetek már kevésbé tűnhetnek felesleges formalitásnak, inkább alapvető biztonsági intézkedésnek.

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A csapatok is készülnek a hőségre. Anglia a torna előtt tíznapos floridai akklimatizációs edzőtábort tartott, több válogatott hűtőmellényeket is használ az edzéseken. Az akklimatizáció lényege, hogy a szervezet fokozatosan hozzászokjon a melegben végzett terheléshez: ilyenkor korábban indul be az izzadás, és hatékonyabbá válik a testhőmérséklet szabályozása. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hőség ne változtatná meg a játék képét. A futballisták ilyen körülmények között általában kevesebbet sprintelnek, kisebb távot tesznek meg, és óvatosabban vállalnak kockázatot.

A hőség mellett a zivatarok is beleszólhatnak a programba. Az amerikai protokoll szerint már akkor fel kell függeszteni egy mérkőzést, ha villámlást észlelnek a stadion nyolc mérföldes, vagyis nagyjából 13 kilométeres körzetében. Ezután legalább 30 percnek kell eltelnie újabb villámlás nélkül, mielőtt folytatódhat a játék. Atlanta környékén az Anglia–Kongói DK-meccs idején kisebb, Miamiban az Argentína–Zöld-foki Köztársaság találkozón nagyobb kockázat látszik erre, a hétvégén pedig New Jersey-ben és Philadelphiában is a hőség tetőzésével együtt érkezhetnek viharok. (AP, Athletic, BBC)