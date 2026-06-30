Az oroszok 81 százaléka akár már holnap véget vetne a háborúnak

Tízből nyolc orosz támogatná, hogy „akár már holnap” véget érjen a háború; ez a legmagasabb arány, amelyet a háború kezdete óta mértek, derül ki az Institute for Conflict Studies and Analysis of Russia (ICAR) ukrán think tank kutatásából. A „Mirror of Russia” című tanulmány szerzői szerint ez az arány 2023 óta 72–75 százalék között mozgott.

Azoknak az oroszoknak az aránya, akik azt szeretnék, hogy a háború határidő nélkül, a teljes győzelemig folytatódjon, 13 százalékról 9 százalékra csökkent, ami a legalacsonyabb érték a teljes körű invázió kezdete óta.

Fotó: The Kremlin Moscow/TheKremlinMoscow-SvenSimon via Reuters Connect

A májusi felmérésből az is kiderült, hogy az orosz–ukrán háború ismét az első helyre került azon problémák listáján, amelyeket az oroszok a legsürgetőbbnek tartanak, megelőzve az alacsony béreket és a magas árakat. A válaszadók 33 százaléka nevezte meg a háborút elsődleges aggodalmaként; az alacsony béreket 24 százalék, a magas árakat 18 százalék említette. „A háború a háttérzajból ismét az oroszok mindennapi életének jelentős tényezőjévé vált” – írták az ICAR szakértői.

Az ICAR szerint az oroszok a háború végét anyagi helyzetük javulásával kötik össze. A felmérés résztvevőinek 58 százaléka mindkét célt azok közé a prioritások közé sorolta, amelyekre szerintük az orosz elnöknek 2026-ban összpontosítania kellene. (meduza)