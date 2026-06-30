Lánczi Tamás szerint „a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették” azok, akik megszavazták a Szuverenitási Hivatal megszüntetését

„Nem pusztán egy szervezet felszámolásáról van szó, hanem olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. Akik ma nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették”,

írja Lánczi Tamás, a Szuverenitási Hivatal elnöke a Facebook-oldalán, miután az Országgyűlés 135 igen, 45 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett elfogadta azt a módosító javaslatot, melynek része a hivatal megszüntetése is.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a tihanyi Tranzit fesztiválon 2024. augusztus 24-én. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Lánczi szerint mindez egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Ide tartoznak azok a törekvések, amelyek „gyengítik a magyar állam cselekvőképességét, csökkentik a demokratikusan létrejött nemzeti intézmények tekintélyét, vagy megkérdőjelezik azok létjogosultságát és a magyar érdekek képviseletében betöltött szerepét”. Mindezek mellett ő ugyanilyen romboló törekvésnek minősíti a képviselői mandátumok korlátozását, amely szintén kedden ment át a parlamenten.

Összességében a hivatal elnöke úgy gondolja, „a küzdelem tétje nem egyszerűen a politikai verseny. A tét az, hogy lesz-e a jövőben szuverén Magyarország, és lesznek-e olyan bátor polgárai, akik megvédik”.

Lánczi korábban is tiltakozott a hivatal megszüntetése ellen. Akkor azt írta, mindez „brüsszeli megrendelésre” történik, a Fidesz pedig azzal érvelt, hogy a Tisza éppen akkor számolja fel „Magyarország egyik legfontosabb önvédelmi intézményét”, amikor az ország szuverenitását keletről és nyugatról is a legsúlyosabb kihívások fenyegetik.