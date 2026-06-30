Lánczi Tamás szerint „a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették” azok, akik megszavazták a Szuverenitási Hivatal megszüntetését

POLITIKA

„Nem pusztán egy szervezet felszámolásáról van szó, hanem olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. Akik ma nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették”,

írja Lánczi Tamás, a Szuverenitási Hivatal elnöke a Facebook-oldalán, miután az Országgyűlés 135 igen, 45 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett elfogadta azt a módosító javaslatot, melynek része a hivatal megszüntetése is.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a tihanyi Tranzit fesztiválon 2024. augusztus 24-én.
Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Lánczi szerint mindez egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Ide tartoznak azok a törekvések, amelyek „gyengítik a magyar állam cselekvőképességét, csökkentik a demokratikusan létrejött nemzeti intézmények tekintélyét, vagy megkérdőjelezik azok létjogosultságát és a magyar érdekek képviseletében betöltött szerepét”. Mindezek mellett ő ugyanilyen romboló törekvésnek minősíti a képviselői mandátumok korlátozását, amely szintén kedden ment át a parlamenten.

Összességében a hivatal elnöke úgy gondolja, „a küzdelem tétje nem egyszerűen a politikai verseny. A tét az, hogy lesz-e a jövőben szuverén Magyarország, és lesznek-e olyan bátor polgárai, akik megvédik”.

Lánczi korábban is tiltakozott a hivatal megszüntetése ellen. Akkor azt írta, mindez „brüsszeli megrendelésre” történik, a Fidesz pedig azzal érvelt, hogy a Tisza éppen akkor számolja fel „Magyarország egyik legfontosabb önvédelmi intézményét”, amikor az ország szuverenitását keletről és nyugatról is a legsúlyosabb kihívások fenyegetik.

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