Magyar szerint az Orbán-kormány tempója mellett háromszáz évbe telne a teljes vízhálózat cseréje

A Fidesz szerint jelentős vízügyi fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt 16 évben, Magyar Péter viszont úgy látja, elég körülnézni az országban, hogy kiderüljön: „győzelmi jelentést” próbálnak előadni egy leromlott rendszer állapotáról. Miközben ma új melegrekord dőlhet meg, a rendkívüli parlamenti ülés első vitájában az aszály, a klímaváltozás és a magyar víziközmű-hálózat állapota került napirendre.

Fotó: Németh Dániel/444

Napirend előtti első felszólalóként Magyar Péter miniszterelnök a napok óta tartó hőhullám miatt ismét arra kérte a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb esetben használjanak vezetékes ivóvizet.

„Ne locsoljunk vezetékes ivóvízzel, ne töltsünk medencéket, és ha lehet, halasszuk későbbre azokat a vízigényes tevékenységeket, amelyek ráérnek. Most a kritikus intézmények vízellátása az első” – mondta.

Ezután az Orbán-kormány 16 éves örökségét vette elő. Azt mondta, a mostani helyzetért nemcsak a rendkívüli időjárás, hanem a korábbi kormány víz- és klímapolitikája is felelős. Szerinte elmaradt a valódi klímatörvény, leromlott a víziközmű-hálózat, ezért országos vízmegtartási programot, öntözésfejlesztést, víztározó-beruházásokat és új klímatörvényt ígért.

Ezzel kapcsolatban több intézkedést is bejelentett: a kormány átfogó víziközmű-fejlesztési programot indít, rendbe teszi a víztározókat, országos vízmegtartási programot hirdet, fejleszti az öntözési rendszereket, és új klímatörvényt alkot. Azt is ígérte, hogy a vízügyi döntésekben ismét a szakembereké lesz az első szó.

A gazdáknak azt üzente, hogy az állam nem hagyja magukra őket az aszály idején. A kormány bővíteni kívánja az öntözési lehetőségeket, és támogatni fogja a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket is.

A Fidesz nevében Gulyás Gergely frakcióvezető elismerte, hogy nagy a hálózati vízveszteség, és szükség van az elöregedett vezetékek cseréjére, ugyanakkor azt mondta, hogy az előző kormányok jelentős vízügyi fejlesztéseket hajtottak végre.

Erre Magyar Péter visszatámadt: „Az embernek az az érzése, hogy az új ellenzéki politikusok nem ebben az országban élnek, vagy nem önök voltak tizenhat évig hatalmon” – mondta a Fidesz padsorai felé fordulva. Szerinte miközben a KDNP és a Fidesz frakcióvezetői sikerekről beszélnek, a valóság egészen mást mutat.

„A KDNP frakcióvezetője és a Fidesz is győzelmi jelentést adott elő. De sikerült? Járjuk az országot több éve. Nézzük meg a csatornarendszer állapotát, a rendkívül alacsony arányban öntözhető, haldokló területeket, és önök még mindig győzelmi jelentést adnak elő.”

A miniszterelnök szerint a rezsicsökkentésnek is megvolt az ára. „Valóban volt rezsicsökkentés, csak elfelejtették visszapótolni a pénzt a víziközművekbe.” Azt állította, emiatt oda jutott az ország, hogy a jelenlegi felújítási tempó mellett háromszáz évbe telne a teljes vízhálózat cseréje.

„Ha azzal a sebességgel haladna a csőhálózat felújítása, ahogy az önök idején haladt, akkor a ma átadott vízművet háromszáz év múlva újítanák fel, miközben egy ilyen rendszer élettartama nagyjából száz év.”

A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László egyetértett abban, hogy a vízügy súlyos állapotban van, de szerinte a klímaváltozás költségeit a globális energiacégekkel kellene megfizettetni, ezért rendkívüli adót vetne ki többek között a Shellre. Magyar erre is visszaszólt. „Lehet szidni a Molt meg a Shellt, de ezek a cégek nem lennének nyereségesek, ha úgy folyna el az olaj a vezetékeikből, ahogy nálunk a víz a csövekből.”

A vita a vízügyi dolgozók béremelésénél is személyeskedésbe fordult. Rétvári Bence azzal érvelt, hogy még a Fidesz-kormány 30 százalékkal emelte a vízügyesek fizetését. Magyar ezt nem vitatta, de hozzátette: szerinte erre csak azért került sor, mert a dolgozók mögé a Tisza állt. Ezután felidézte az árvízi védekezést is.

„Amikor az önök miniszterelnöke Arnold Schwarzeneggert utánozva edzett egy szürke felsőben, a Megafon attól volt hangos, hogy én először fogtam lapátot. Én nem bohóckodni mentem oda, hanem dolgozni.”

Beszéde végén azt kérdezte Gulyás Gergelytől és Rétvári Bencétől, jártak-e az elmúlt években a Pó-síkságon, Lengyelországban vagy a Balkánon megnézni, hogyan alkalmazkodnak a hasonló klimatikus kihívásokhoz.

Magyar szerint 4000 milliárd forint hiányzik a víziközmű-rendszerből, miközben a Fidesz leállította az energiahatékonysági programok jelentős részét, és szerinte még az uniós energia- és vízügyi fejlesztési forrásokat is leszavazta. A felszólalást azzal zárta, hogy Magyarországon ma kisebb az öntözött mezőgazdasági területek aránya, mint a szocializmus utolsó éveiben volt.