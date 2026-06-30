Magyarország nem támogatja az uniós javaslatot, amely korlátozná a katonaköteles ukrán férfiak belépését

Magyar Péter miniszterelnök kedden azt mondta, Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság javaslatát, amely korlátozná a katonaköteles korú ukrán férfiak belépését az EU-ba, írja a Kyiv Independent.

A lap szerint még ha az uniós szintű döntés meg is születik, az nem akadályozná meg Budapestet abban, hogy befogadja az Ukrajnából a háború vagy a mozgósítás elől menekülő magyar nemzetiségűeket. Magyar szerint Magyarország már korábban is jelezte álláspontját európai szinten, és a javaslatot hat-hét további tagállam is ellenzi.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT/AFP

Az Európai Bizottság június 26-án terjesztette elő a javaslatot, amely meghosszabbítaná az EU-ban tartózkodó 4,4 millió ukrán menekült védelmét, ugyanakkor korlátozná a hadköteles korú férfiak belépését.

A javaslat elfogadásához minősített többség kell a tagállamok részéről. Ha elfogadják, az intézkedések 2027 márciusában lépnek hatályba. Ukrán és uniós tisztviselők a módosításokat az EU-s szabályozás és az ukrán jogrend közelítésének részeként értékelik.

Ukrajna a 2022-es orosz inváziót követően hadiállapotot vezetett be, amelynek részeként korlátozza a hadköteles korú férfiak külföldre utazását.