Németország után Hollandia is 11-esekkel esett ki a világbajnokságon

Miután hétfőn éjjel a legjobb 32 között Paraguay kiverte a német válogatottat (a németek a 2014-es világbajnoki győzelmük óta kétszer a csoportkörben ragadtak, a mostani, kibővített vébén pedig szintén nem jutottak a 16 közé), a hajnali meccsen Hollandia is 11-esekkel búcsúzott a világbajnokságtól.

Hollandia ellenfele a 2022-ben a vébék történetében először négy közé jutó marokkói válogatott volt.

Lendületesen kezdtek a csapatok, egyikük sem állt be, a középpályát inkább a hollandok uralták, de az első nagy védét Verbruggen mutatta be egy marokkói szöglet után védte el-Ajnaui csúsztatását. A második félidőben Marokkó került fölénybe, Hakimi a felső lécet is eltalálta, de a hollandok szereztek vezetést a 72. percben Cody Gakpo révén. A holland csatár párja, Noa van der Bij a napokban jelentette be, hogy elvesztették születendő gyermeküket. A tragédia után úgy döntöttek, hogy a játékos marad a világbajnokságon. Gakpo a gólja után a földön maradt és előtörtek belőle az érzelmek.

Marokkó a rendes játékidő hosszabbításában egyenlített Issza Diop fejesével egyenlített. A hosszabbításban a tempó visszaesett, a hollandok fáradtabbnak tűntek, Rahimi ziccerénél Verbruggen óriásit védett, de gól már nem született.

A 11-eseket Hollandia kezdte jobban, el-Ajnaui a lécre lőtt, de a második körben Kluivert is kapufát talált. A negyedik körben Timber mellé lőtt, de Hakimi is a lécre. A ötödik körben Summerville is hibázott. Szaibari úgy állt oda, hogy ha belövi, Marokkó továbbjut. Belőtte, így Hollandia sorozatban a negyedik vb-jén búcsúzott hosszabbításban vagy tizenegyesekkel, 4 éve a később világbajnok Argentína verte őket, szintén 11-esekkel.

Fotó: ALFREDO ESTRELLA/AFP

Marokkó a 33. meccsén is megőrizte veretlenségét, szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik Houstonban. (MTI alapján)