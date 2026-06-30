„Tróger úr” - Magyar Péter így szólt vissza Panyi Miklósnak, aki a minisztériumi kirúgásokról és a gyermekotthonból megszökött fiúról kérdezte

Újabb személyeskedő szóváltásba torkollott a rendkívüli parlamenti ülés keddi vitája. A Fidesz részéről Panyi Miklós kérdezte Magyar Pétert, aki válaszában „hazug trógernek”, majd „hazug, embertelen trógernek” nevezte a fideszes képviselőt. A miniszterelnök ugyan részletesen visszautasította a minisztériumi leépítésekről szóló vádakat, arra viszont nem válaszolt, hogyan került kapcsolatba azzal a 11 éves, gyermekotthonból elszökött fiúval, akivel Bódis Krisztával együtt készített interjút a választások előtt. Panyi állítása szerint Magyart egy tarnazsadányi, a Tiszához kötődő aktivistapár hozta össze a fiúval egy helyi lakossági fórumon.

Panyi Miklós fideszes képviselő a parlamentben. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Panyi Miklós felszólalását azzal kezdte, hogy szerinte a Tisza „szeretetországot” hirdet, miközben ugyanazt az önkényes hatalomgyakorlást folytatja, amit korábban a Fidesz szemére vetett.

Ennek alátámasztására egy általa valósnak mondott történetet mesélt el egy „Kata” nevű, 29 éves köztisztviselőről. Elmondása szerint a nő négy-öt éve dolgozott egy minisztériumban, a kormányváltás után pedig felrendelték, ahol közölték vele, hogy a kabinetirodán folytathatja a munkáját. Miután ezt nem vállalta, Panyi szerint az illetékes miniszter „ötperces fejmosással sírásba kergette”, felmondással fenyegette, és még azt is a szemére vetette, hogy „a pedofil bűnelkövetőket védi”.

A fideszes képviselő azt állította, nem egyedi esetről van szó, szerinte több minisztériumban is fenyegetések érték a dolgozókat. Példaként említette a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve a Miniszterelnökségen történt elbocsátásokat is. Ezután arra is kitért, hogy információi szerint tiszás képviselők önkormányzati politikusokat próbálnak rávenni arra, hogy „vádalkut kössenek”. A frakció felé fordulva azt mondta: „Ha valaki magára ismer a tiszás frakcióban, nyomja meg a gombot, jelentkezzen.”

Panyi ezután ismét elővette a gyermekotthonból megszökött, 11 éves Martin ügyét. (A Martin nem a fiú valódi neve, Magyar és Bódis közös, tavaly decemberben közzé tett videójában említették először így. Ebben a fiú a gyermekvédelmi rendszerben szerzett tapasztalatairól, az őt ért bántalmazásokról és arról is beszélt, hogy ezek miatt többször megszökött az otthonból, végül pedig az utcán élt és kéregetett Budapesten). Panyi állította, hogy bűncselekmény történt, mert szerinte egyetlen párt számára sem adhat engedélyt senki arra, hogy egy 11 éves fiúval politikai célú interjú készüljön. A fideszes képviselő azt is kétségbe vonta, hogy a kisfiút véletlenül találta meg egy tiszás aktivistapár.

„Mennyi az esélye annak, hogy ön éppen Tarnazsadányba megy, és éppen egy tarnazsadányi pár találja meg ezt a gyereket?”

– kérdezte, majd arra szólította fel Magyart, tisztázza, kik voltak azok, akik a fiút összeismertették vele.

A házelnök öt percet adott Magyar Péternek a válaszra, aki rögtön személyeskedéssel kezdett.

„Elintézhetném azzal is ezt a szégyent, amit művelt, hogy ön egy hazug tróger. De ezt ki is egészíteném: ön egy hazug, embertelen tróger.”

- mondta.

Magyar ezután azt állította, hogy Panyi valójában a Fidesz 2010-es kormányváltás utáni leépítéseit írta le. Felidézte, hogy szerinte akkor „még a takarítókat is kirúgták”, majd saját példáját hozta fel a Diákhitel Központból, ahol - elmondása szerint - fideszes elődje mindenkit elküldött, ő viszont nem hajtott végre hasonló tisztogatást.

Azt állította, hogy a minisztériumokban „50-100 családtag volt fizetési listán, mindenféle munkavégzés nélkül, akiket „közpénztolvajoknak” nevezett. Szerinte Orbán Balázs kabinetjében is számos politikai kinevezett dolgozott, akik most önként távoznak. (A családtagok közpénzből történő foglalkoztatása kapcsán egy ügyben nemrég büntetőeljárás is indult: a Központi Nyomozó Főügyészség szerint a halásztelki polgármester közreműködött abban, hogy egy hozzátartozóját tényleges munkavégzés nélkül képviselői alkalmazottként foglalkoztassák, aki így több mint 13 millió forint közpénzt vett fel jogosulatlanul.)

A miniszterelnök az önkormányzatokról szóló állításokat is aljas hazugságnak minősítette, majd azt mondta, a Fidesz képviselőinek fizetése emelkedett volna a polgármestereknek biztosított költségtérítésekkel együtt, miközben „sok magyar ember megelégedne másfél millió forintos fizetéssel valódi munkáért”. (A polgármesterek fizetésének befagyasztását nem sokkal később a parlament minősített többséggel megszavazta).

A Martinnak nevezett kisfiúval kapcsolatban azonban Magyar nem adott érdemi választ. Arra, hogy ki vitte a kisfiút Tarnazsadányra, és kik voltak azok a tiszás aktivisták, akikről Panyi beszélt, nem reagált. Ehelyett azt mondta, hogy a Fidesz „az utcán hagyta volna” a gyereket és sorstársait is.

„Ahelyett, hogy megköszönné annak a párnak, szégyellje magát, aki 16 éven keresztül semmit nem tett értük” – zárta válaszát.

Panyi Miklós ezután személyes érintettségre hivatkozva ismét szót kért. Megismételte korábbi állítását, miszerint nehezen hihető, hogy egy tarnazsadányi tiszás aktivistapár véletlenül találta meg a 11 éves fiút, majd éppen ők mutatták be Magyar Péternek, amikor Tarnazsadányban kampányolt.

„Az ötöslottón sincs ekkora véletlen” – mondta, majd a személyeskedéssel kapcsolatban megjegyezte: „Én pusztán kérdéseket tettem fel, ezért nem érdemlem ki, hogy letrógerezzen.”

Magyar Péter erre ismét két percet kapott. Ahelyett azonban, hogy Panyi felvetéseire reagált volna, a személyes érintettség intézményét bírálta. Azt mondta, az előbb elhangzottak nem minősülnek személyes érintettségnek, ezért felszólította a házelnököt, hogy hívja össze a Házbizottságot, és vizsgálják felül a szabályozást.

Példaként azt hozta fel, hogy ha valakit a parlamenti vitában „farizeusnak” neveznek, attól még ne kérhessen automatikusan szót személyes érintettségre hivatkozva. Magyar ügyrendi javaslatot is tett, amelyet a parlament kézfelemeléssel megszavazott, így a Házbizottság napirendre veszi a kérdést.