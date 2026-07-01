2090 milliárdos lyukat ütöttek Orbánék a költségvetésen a kormányzásuk végén

Az már a Nemzetgazdasági Minisztérium havi államháztartási jelentéseiből is látható volt, hogy a választás előtti költekezés óriási, rekord méretű lyukat ütött a költségvetésen. Orbánék alaposan kiürítették az államkasszát, és eddig még nem látott mértékű hiányt hoztak össze. A Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése szerint GDP-arányosan a hiány 9 százalékos volt, forintban véve 2090 milliárd forint. Ez az előző év azonos időszakához mérten 838 milliárddal, illetve 3,1 százalékponttal nagyobb deficitet jelent.

Fotó: Németh Dániel/444

Az államháztartás alszektorait nézve a központi kormányzat hiánya 2492 milliárd forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 373 és 28 milliárd forintos többlettel zárták az első negyedévet.

A bevételek három hónap alatt 9327 milliárd forintot tettek ki, ez 11,5 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban volt. Ezen belül:

A termelési adók 136 milliárd forinttal, 3,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.

Ebből az áfabevétel emelkedése 133 milliárd forint, 7,1 százalék volt.

A jövedelemadó-bevételek 171 milliárd forinttal, 11,6 százalékkal bővültek.

A társadalombiztosítási hozzájárulások 321 milliárd forinttal, 14,6 százalékkal nőttek.

Az egyéb bevételek pedig 331 milliárd forinttal, 27,1 százalékkal emelkedtek.

A bevételekkel szemben a kiadások sokkal nagyobb mértékben növekedtek az első három hónapban. Összesen 11 417 milliárd forintot költöttek el Orbánék, ami 1798 milliárddal, 18,7 százalékkal több az egy évvel korábbi szintnél. A kiadásokon belül