A Garancsi-tó a kiszáradás szélén, az Üvegtigris marad

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Mindenkit sokkolt Nagy Jenő tinnyei polgármester posztja arról, hogy kiszáradóban a Garancsi-tó. Sokan ismerik ezt a kirándulóhelyet, Piliscsabánál kell Tinnye felé letérni, egyszer csak ott van az út bal szélén a tó, és az ezredfordulón készült Üvegtigris eredeti büfékocsija, amiből az amerikamániás Rudolf Péter, alias Kakszi Lajos árulta az italokat. Az eladótér tetején a mai napig láthatóak a hármasával áthúzott strigulák, ez volt annak idején Gaben, azaz Reviczky Gábor fogyasztása.

„Ma hajnalban bevizsgálásra került a Garancsi-tó, és sajnos nem jövök jó hírekkel!” - kezdte posztját drámai felütéssel a polgármester, és nincs is benne semmi túlzás. A víz mélysége 20-40 centiméter között van (egykor 240-260 centi volt a legmélyebb pontján), az iszap viszont mindent beborít már. A tó naponta egy centimétert apad, így ha nem történik valami csoda, vagyis nem jön az eső, akkor augusztusra kiszáradhat. Vízpótlás nem jöhet szóba, a környékbeli kutak is szárazak már.

Az iszapszigetekre rámenni tilos!

Csakugyan katasztrófa sújtotta területnek néz ki a Garancsi-tó és környéke. Valahol a partot szegélyező nádas rejtekében van az iszapszínű víz. A nap már délelőtt elviselhetetlenül perzselt, nem kis teljesítmény volt körbesétálni a kis tavat. A parton táblák figyelmeztettek: „Tájékoztatjuk a kedves látogatókat, hogy a száraz időjárás miatt a tavon kialakult iszapszigetekre rámenni életveszélyes és tilos.”

Fotó: Bankó Gábor/444