Győrben is találtak azbeszttel szennyezett utcákat

A győri útkezelő szervezet vizsgálatai szerint 2020 előtt győri útfelületekbe is dolgoztak be osztrák bányákból származó szerpentinitet. Pintér Bence független győri polgármester Facebook-posztja szerint szabadon álló kőzúzalékot csak magáningatlanok előtti zöldterületeken találtak, ezeket a felületeket kalcium-kloridos szórással kezelték.

Azbeszttel szennyezett zúzottkövet építettek viszont be egyes aszfaltos, önkormányzati kezelésű utak bitumenes felületi bevonatába. Ezekben az esetekben azonban nem áll szabadon a szerpentinit, így csak akkor lehet kiporzás, ha az útburkolat megsérül. A győri útkezelő levélben értesítette azokat a magán-, állami- és önkormányzati cégeket és intézményeket, amik a munkálataik során megbontanak útfelületeket. Pintér Bence posztjában felsorolta az utcákat, amiknél szennyezett zúzottkövet építettek a burkolatba.

Pintér Bence Fotó: Németh Dániel/444

A polgármester azt írta, hogy valószínűleg azokban az aszfaltborítású utakban is azbeszt van, amiknek az aszfaltjába osztrák bányákból származó kőzúzalékot kevertek. Ezekből az utakból azonban csak a burkolat megbontása és a zúzalék megtisztítása után lehetne mintát venni.

Pintér Bence szerint a magánszemélyek által kiszórt kőzúzalékot be kell gyűjteni és el kell szállítani. A szilárd burkolatú utak esetében pedig takaróréteget kell alkalmazni, majd az útburkolatot elbontani és újjáépíteni. A takaróréteggel bevonás az útkezelő becslése szerint 350-450 millió forintba, az újjáépítés 1 milliárd forintba kerülne. Mivel egyik megoldásra sincs kerete a városnak a rendes költségvetésben, az állami vis maior alapokhoz és a város tartalékaihoz nyúlnak.

Az osztrák azbesztbotrány azután robbant ki, hogy kiderült, Burgenland tartományban négy bányából évtizedekig termeltek ki azbeszttel szennyezett követ. A bányák Magyarországra is szállítottak a termékeikből. Először áprilisban Szombathelyen találtak azbeszttel szennyezett burkolatot, majd a többi nyugat-magyarországi megyéből is folyamatosan érkeztek észlelések. De még Budapestre és Pest megyébe is jutott a szennyezett kőből. Időközben Bécsben is találtak azbeszttel szennyezett utcákat.