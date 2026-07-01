Kiss László hazugsággal, majd Facebook-letiltással reagált a cikkünkre

Kedd reggel vezető anyagként jelent meg a 444-en az Az önkormányzattól lophatott áramot bitcoinbizniszéhez a békásmegyeri piac igazgatója című cikkünk. Ebben fényképes bizonyítékok és írásos dokumentumok alapján mutattuk be, hogy Krébesz Dániel – aki a 2024-es önkormányzati kampányban Kiss László óbudai polgármester kampányfőnöke volt, jelenleg pedig a békásmegyeri piac igazgatója – az önkormányzat áramát használhatta fel arra, hogy kriptót bányásszon.

Krébesz Dániel (b), Kiss László (j). Grafika: Kiss Bence

A cikk megjelenése előtt a szokásos újságírói gyakorlatnak megfelelően minden érintettet írásban kerestünk meg kérdésekkel, lehetőséget adva arra, hogy reagáljanak a cikk állításaira. Az óbudai polgármesterrel is így tettünk. Válasz helyett azonban azzal a szokatlan kéréssel kerestek meg, hogy találkozzunk személyesen – lehetőleg ne a péntek reggeli határidő előtt, hanem következő hétfőn vagy kedden. A találkozótól nem zárkóztam el, ugyanakkor jeleztem, hogy ettől függetlenül a kérdéseinkre az előre jelzett határidőig várjuk a válaszokat. Azt is hozzáfűztem, hogy az általuk megjelölt időpontok egyikén szívesen találkozom háttérbeszélgetésre. Erre a felvetésre már feltételes módban válaszoltak: „az esetleges személyes találkozóról egyeztessünk majd telefonon”. Ez végül nem történt meg - más ügyben viszont felhívtak.

Csütörtök este kilenc után (egész pontosan 21:11-kor) az önkormányzat kommunikációs osztályvezetője telefonon keresett. A rövid hívás során több dolgot is elmondott. Azt állította például, hogy a forrásom korábban a HVG-nél is házalt a bitcoinos történettel, és azt javasolta, gondoljam végig: egy magára valamit adó szerkesztőség ezt nem tartotta közlésre érdemesnek. Azt is mondta, tudja, kitől származnak az információim, és erős szavakkal kérdőjelezte meg az illető hitelességét. (Megjegyzés: egy ilyen ügyben természetesen nem egyetlen, hanem több, egymástól független forrásra támaszkodik az újságíró.)

A beszélgetés során arra is kísérletet tett, hogy elhatárolja Krébesz Dánielt Kiss Lászlótól. Először azt állította, hogy Krébesz nem volt Kiss kampányfőnöke, később pedig már azt mondta, ennek a ténynek nincs jelentősége. Hogy Krébesz valójában milyen szerepet töltött be a kampányban, jól mutatja, hogy a cikk megjelenése után egy harmadik forrás is elküldött egy olyan dokumentumot, amelyen a „kerületi kampányfőnöki" megbeszélésen a 3. kerületet Krébesz képviseli.

Kiss László csapata végül csütörtök este, írásban elküldte a kérdéseinkre adott válaszait.

A cikk kedd reggel jelent meg. Kiss ezután a 444 Facebook-oldalán kezdte támadni az anyagot: azt állította, nem kerestük meg kérdésekkel, és a „nyilatkozatát” sem közöltük. Ez egyszerűen nem igaz: bárki visszanézheti a cikk első verzióját a Wayback Machine-ben, amelyben nyolc bekezdésen keresztül, teljes terjedelmében és változtatás nélkül idéztük a válaszait. Itt két megfejtés lehet: vagy nem jutott tovább a fizetőfalon, vagy nem olvasott végig egy olyan cikket, ami részben róla is szól.

A történet azonban itt sem ért véget. Miután a Telex szerdán hosszú interjút közölt Kiss Lászlóval – amelyet a polgármester a saját felületein is megosztott –, Szabó Tímea nyomán a kommentek között sajtóetikai kifogásokat kezdtek megfogalmazni a cikkemmel szemben. Azt állították, hogy a 444-en egyoldalú anyag készült, és nem kérdeztük meg a másik felet. Kiss ekkor már azt állította, hogy a válaszait csak azután tettük bele a cikkbe, hogy ezért külön szót emelt. Emellett azt is írta, hogy lett volna egy személyes találkozónk, amelyre én nem mentem el, helyette inkább megjelentettük a cikket. A valóság ezzel szemben az, hogy a személyes találkozót csak a cikk megjelenéséig szorgalmazta az önkormányzat, későbbi háttérbeszélgetéssel kapcsolatos felvetésre már nem reagáltak.

Miután a Kiss oldalán megfogalmazott vádakra a saját Facebook-profilomról válaszoltam, Kiss letiltott az oldaláról, törölte a hozzászólásaimat, és újabb személyeskedő megjegyzéseket tett rólam.