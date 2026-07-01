Mexikó nem vacakolt, simán elintézte Ecuadort

Leszerepelt az E csoport az amerikai–kanadai–mexikói labdarúgó-világbajnokságon: az innen az egyenes kieséses szakaszba bekerült németeket Paraguay, Elefántcsontpartot a norvégok, Ecuadort a társházigazda mexikóiak ütötték el a továbbjutástól a legjobb harminckettő között. Ebből persze Mexikó sikere számít a legkisebb meglepetésnek, hiszen az eddig mutatott foci alapján a hazai csapat ha nem is topfavoritnak, de egyértelmű esélyesnek számított, úgy is, hog a dél-amerikaiak a csoportkör utolsó találkozóján Németországot gyűrték le.

Mexikóváros viharos időjárása miatt a tervezettnél egy órával később kezdődött a meccs, a csúszás azonban kicsit sem zavarta meg a sztártinédzser Gilberto Morát és társait. Az első fél órában Mexikó kreatív és lendületes játékot mutatott, aminek hamar két gól lett az eredménye: Julián Quinones közvetlenül a reklámszünet előtt talált be, Raúl Jiménez nem sokkal utána.

A második találat sem volt csúnya, de az elsőt pláne érdemes megnézni. A viszonylag fiatal kora ellenére máris a szaúd-arábiai bajnokságban érdekelt Quinones első ránézésre mintha 10 méteres lesről indulna, és nem: éppen csak, de még a saját térfelén jár, amikor passzol a társ, úgyhogy szabályos, ahogy végigrohan, majd magabiztosan bevarrja. Ez volt Quinones harmadik találata a tornán, egyelőre ő a leggólerősebb mexikói futballista.

Julian Quinones a gólja után Fotó: RODRIGO OROPEZA/AFP

A második találattal – Jimenezével – tehát a 31. percben kialakult a végeredmény, hiába voltak helyzetek az egyik és a másik oldalon is, maradt a 2-0. Ami még említésre méltó: az ecuadori Hincapie-nak úgy sikerült összehoznia egy szájeltakarós piros lapot a 95. percben, hogy a paraguayi Almiron úttörőként már a csoportkörben megmutatta, az új szabályok miatt nem érdemes ilyet csinálni.

Mexikó nemhogy veretlenül jutott a nyolcaddöntőbe, még gólt sem kapott az eddigi négy meccsén, úgyhogy joggal várja mindenki az országban, hogy végre megtörik a negyvenéves átok. A csapat utoljára 1986-ban – amikor szintén rendező volt – tudott egyenes kieséses találkozót nyerni. Akkor a Bora Milutinovic edzette együttes a legjobb nyolc között búcsúzott, ott is tizenegyesekkel ejtették ki a németek. Utána hiába volt ott a vb-ken és abszolválta rendre sikeresen a csoportkört is – a 2022-es kivételével –, minden alkalommal elbukott.

Most nem. A nyolcaddöntőben vagy Anglia, vagy a Kongói DK lesz Mexikó ellenfele, hogy melyikük, az közép-európai idő szerint szerda este derül ki.