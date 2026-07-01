Több mint egymillió ember ünnepelt Mexikóvárosban, ketten megfulladtak a hatalmas tömegben

Legalább két ember életét vesztette, miután spontán népünnepély tört ki Mexikóvárosban. Az emberek százezrei azután vonultak utcára, hogy Mexikó 2-0-ra legyőzte az Azték-stadionban Ecuadort, és így bejutott a legjobb tizenhat közé az észak-amerikai rendezésű futball-világbajnokságon. A mexikói nemzeti csapat 1986 óta először nyert meccset az egyenes kieséses szakaszban.

A fővárosi hatóságok közlése szerint egy 19 éves nő és egy 44 éves férfi megfulladt a tömegben. A helyi média egy harmadik személy halálhíréről is beszámolt, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg.

Népünnepély Mexikóban, a társrendező 2-0-s tizenhatoddöntő-győzelme után, 2026. július 1-jén Fotó: DANIEL CARDENAS/Anadolu via AFP

A becslések szerint több mint egymillió ember gyűlhetett össze Mexikóváros központjában, az El Ángel de la Independencia emlékmű környékén.

A mexikói válogatott következő meccsét július 6-án rendezik, a hazaiak ellenfele Anglia vagy a Kongói DK lesz. (The Guardian)