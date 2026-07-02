A vármegyéknek befellegzett, a főispánok is mehetnek vissza a középkorba

„A Tisza-kormány javaslata: vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormánymegbízottak.”

Összesen ennyit posztolt Magyar Péter miniszterelnök a témában csütörtökön délután. Nem lenne meglepetés, ha a részletekről szó esne a rövidesen kezdődő kormányszóvivői tájékoztatón.

Az utolsó ciklusát morzsolgató Orbán-kormány legnagyobb visszhangot kiváltó szimbolikus – másfelől viszont nagyon is konkrét – döntéseinek egyike volt a megyék vármegyésítése és a kormánymegbízottak főispánosítása. A vármegyés javaslatot 2022 júniusában terjesztette be Kocsis Máté fideszes frakcióvezető, a főispánok visszahozásáról is akkor született döntés.

Utóbbi javaslat indoklásában többek között ez állt: „A főispán kifejezés visszaépítése a magyar jogrendbe lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal kötődjön a kommunizmus előtti magyar államigazgatás fogalmi készletéhez és ezáltal az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek.”