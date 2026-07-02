A vármegyéknek befellegzett, a főispánok is mehetnek vissza a középkorba

POLITIKA

„A Tisza-kormány javaslata: vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett újra kormánymegbízottak.”

Összesen ennyit posztolt Magyar Péter miniszterelnök a témában csütörtökön délután. Nem lenne meglepetés, ha a részletekről szó esne a rövidesen kezdődő kormányszóvivői tájékoztatón.

Az utolsó ciklusát morzsolgató Orbán-kormány legnagyobb visszhangot kiváltó szimbolikus – másfelől viszont nagyon is konkrét – döntéseinek egyike volt a megyék vármegyésítése és a kormánymegbízottak főispánosítása. A vármegyés javaslatot 2022 júniusában terjesztette be Kocsis Máté fideszes frakcióvezető, a főispánok visszahozásáról is akkor született döntés.

Utóbbi javaslat indoklásában többek között ez állt: „A főispán kifejezés visszaépítése a magyar jogrendbe lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal kötődjön a kommunizmus előtti magyar államigazgatás fogalmi készletéhez és ezáltal az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek.”

Gróf Nádasdy III. Ferenc (Vas vármegye főispánja, Zala és Somogy vármegye örökös főispánja a 17. század közepén), báró Daniel Gábor (Udvarhely vármegye főispánja a 19. század második felében) és dr. Lukács Géza (Gömör-Kishont vármegye főispánja, 1941)
Forrás: Qubit / közkincs / Fortepan – Gyimesi Kinga
POLITIKA vármegyék középkor magyar péter szimbolikus politika főispán
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