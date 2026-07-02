Bekábítószerezett nők elleni szexuális erőszak elkövetőit azonosították egy nemzetközi akcióban

Magyarország is részt vett abban a nemzetközi rendőrségi akcióban, amelynek során összesen 156 áldozatot és elkövetőt azonosítottak egy olyan online hálózatban, amelynek tagjai kábítószerrel elkábították, majd szexuálisan bántalmazták női partnereiket – közölte csütörtökön az Europol.

Illusztráció: a Hallgatás Nem című kiállítás a Bura Galériában. A Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak anonim történetei szexuális zaklatásról, molesztálásról és erőszakról. Fotó: Farkas Alíz

Az uniós rendőrségi együttműködési szervezet szerint ez volt az első olyan összehangolt nemzetközi művelet, amely kifejezetten az intim partnerkapcsolatokban kábítószerrel elkövetett szexuális visszaélések mögött álló online közösségeket célozta.

Az akcióban Németország, az Egyesült Királyság, Brazília, Kanada, Franciaország, Magyarország, Hollandia, Spanyolország és az Egyesült Államok nyomozóhatóságai vettek részt.

A nyomozást a német szövetségi bűnügyi hivatal és a hamburgi tartományi rendőrség vezette. A június 22. és 24. között végrehajtott művelet során olyan online fórumokat tártak fel, ahol a nőgyűlölő közösségek tagjai megosztották egymással a női partnereik elkábításával és szexuális bántalmazásával kapcsolatos tapasztalataikat, illetve tanácsokat adtak egymásnak.

Az Europol szerint a nemzetközi együttműködés eredményeként 274 új nyomozás indult az ügyben.

A szervezet további részleteket – így például azt, hogy Magyarországon azonosítottak-e gyanúsítottakat vagy áldozatokat – egyelőre nem közölt. (via MTI)