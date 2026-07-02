Július 3-ára gyásznapot hirdettek Kijevben a brutális orosz rakétatámadások után

Gyásznappá nyilvánították július 3-át a kijevi hatóságok azok emlékére, akik életüket vesztették az éjjeli-hajnali orosz rakéta- és dróntámadásokban. A bombázásokban legalább 13-an haltak meg.

Vitalij Klicsko főpolgármester közlése szerint az ukrán főváros valamennyi középületén félárbócra eresztik a zászlókat, és minden szórakoztató rendezvényt lemondanak.

Kijevi életkép 2026. július 2-án reggel Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

A kutató-mentő műveletek még folytatódnak Kijev több kerületében, a mentőalakulatok keresik a romok alatt rekedt embereket.

Volodimir Zelenszkij szerdai nyilatkozataiban előre jelezte, hogy Oroszország újabb átfogó támadásra készülhet. Ez meg is történt, Kijevet, a főváros környékét és több más megyét is rakéta- és dróntámadások érték, ballisztikus és szárnyas rakétákat is bevetettek, a műveletek a legmasszívabbak és legpusztítóbbak közé sorolhatók a teljes háborús időszakot tekintve. Az eddigi adatok szerint a 13 halott mellett 86 sérültet is nyilvántartanak, az eltűntek számát még nem pontosították.