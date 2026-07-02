Nyolcan meghaltak a Kijev elleni orosz dróntámadásban

Legalább nyolc ember meghalt, huszonöten pedig megsérültek abban a nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadásban, amelyet csütörtökre virradó éjjel indítottak Kijev ellen. A támadás miatt a város több kerületében evakuálást rendeltek el - írta a BBC.

Mentőegységek oltják a tüzet egy megrongálódott lakóépületnél a Kijevet ért rakétacsapások után 2026. július 2-án. Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Tymur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője szerint az orosz csapások ismét lakóövezeteket értek. A város több pontján tüzek keletkeztek, egy mentőállomást is találat ért, ahol legalább egy ember életveszélyesen megsérült.

„Az ellenség ismét szándékosan lakóövezeteket vesz célba és civileket öl. Rendkívül súlyos károk keletkeztek, és jelentős számú áldozatunk van, köztük gyerekek is”

- mondta a hajnali órákban.

A támadásra néhány órával azután került sor, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megszakította dublini látogatását. Az államfő azt közölte, friss hírszerzési információk szerint Moszkva nagyszabású csapásra készül.

A támadás intenzitását jelzi, hogy Lengyelország megelőző jelleggel harci repülőgépeket küldött a levegőbe saját légterének védelmére. A lengyel hadsereg közlése szerint erre a veszélyeztetett térségekkel szomszédos légtér biztosítása érdekében volt szükség. Lengyel területet ugyanakkor nem ért támadás.

Ez volt az első nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadás Ukrajna ellen több mint két hét óta.

A fronton közben továbbra is kiélezett a helyzet. Az orosz csapatok nemrég előrenyomultak Kosztyantinyivka térségében, amely Kelet-Ukrajna egyik utolsó fontos védelmi központja. Ha Moszkva megszerzi a várost, az megnyithatja az utat a teljes donbaszi térség felé.

Az ukrán hadvezetés ugyanakkor azt állítja, hogy idén összességében több területet foglalt vissza, mint amennyit elveszített, és sikerült megzavarnia az orosz utánpótlási útvonalakat az orosz határ és a megszállt Krím között.

A több mint négy és fél éve tartó háború az elmúlt hónapokban nagyrészt állóháborúvá vált: a frontvonalak csak kisebb mértékben mozdultak el, miközben Oroszország továbbra is Ukrajna területének mintegy egyötödét tartja megszállás alatt.