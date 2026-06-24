Fél évbe is beletelhet, mire helyreállítják Moszkva legfontosabb olajfinomítóját

Legalább hat hónapig nem indulhat újra Moszkva legnagyobb olajfinomítója, miután ebben a hónapban kétszer is ukrán dróntámadás érte – állította két iparági forrás a Reutersnek. A kiesés súlyosbíthatja az egyre látványosabb orosz üzemanyaghiányt.

Ukrajna az elmúlt hónapokban egyre intenzívebben támadja Oroszország energetikai infrastruktúráját nagy hatótávolságú drónokkal. Június közepén a háború eddigi legmasszívabb légitámadását hajtották végre: orosz jelentések szerint a légvédelem országosan 555 ukrán drónt semmisített meg. Egyedül a fővárosra közel 200-at küldtek rá, és jó néhány célt ért közülük. Ezek között volt a Kremltől 17 kilométerre található olajfinomító is, a térség legnagyobb ilyen létesítménye.

A Moszkva déli peremén működő finomító kulcsszerepet játszik a főváros és környéke üzemanyag-ellátásában. Az üzemet működtető Gazprom Nyefty nem kommentálta a Reuters értesüléseit, de két iparági forrás szerint a károk olyan súlyosak, hogy a helyreállítás legalább hat hónapig tarthat.

A támadások hatása az orosz belpiacon is érezhető. Az elmúlt időszakban több finomító esett ki részlegesen vagy teljesen a termelésből, ami üzemanyaghiányhoz, áremelkedéshez és egyes régiókban hosszú sorokhoz vezetett a benzinkutaknál. A helyzet különösen a Krímben vált válságossá, ahol fel is függesztették a lakossági benzinértékesítést.

A most leállt moszkvai finomító különösen érzékeny veszteség. A legfrissebb elérhető adatok szerint 2024-ben 11,6 millió tonna kőolajat dolgozott fel, ebből 2,9 millió tonna benzint és 3,2 millió tonna dízelt állított elő.

Az orosz kormány válságkezelő lépéseket fontolgat. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes kedden arról beszélt, hogy Moszkva akár a dízel exportjának korlátozását vagy ideiglenes tilalmát is bevezetheti a hazai ellátás biztosítása érdekében. A Vedomosztyi üzleti lap szerint az sem kizárt, hogy Oroszország üzemanyagimporttal próbálja pótolni a kieső mennyiségeket.