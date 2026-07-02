Négyre nőtt a mexikói vb-továbbjutás ünneplésében elhunytak száma

Négy ember vesztette életét Mexikóvárosban a válogatott világbajnoki továbbjutását ünneplő tömegben – közölték szerdán a helyi egészségügyi hatóságok. A korábbi hírek még csak két áldozatról számoltak be.

A tragédia a Függetlenség Angyala (El Ángel) emlékmű közelében történt, ahol kedd este több mint egymillióan ünnepelték a válogatott sikerét. A hatóságok szerint három embert – két nőt és egy férfit – eszméletlenül találtak az utcán. A 48, 44 és 19 éves áldozatok fulladás következtében haltak meg. A halálesetek pontos körülményeit egyelőre vizsgálják.

A hatóságok később egy negyedik halálesetet is megerősítettek. Egy körülbelül 30 éves férfi epilepsziás rohamot kapott, majd görcsök jelentkeztek nála, és vérzése is volt. A mentők ellátták, de a kórházban röviddel később szív- és légzésleállás miatt meghalt.

Fotó: GERARDO VIEYRA/NurPhoto via AFP

Clara Brugada polgármester közölte, hogy a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, de az érintettek életét már nem tudták megmenteni. Arra kérte az ünneplőket, hogy felelősségteljesen és óvatosan ünnepeljenek. A polgármester szerint körülbelül 1,4 millió ember vett részt az utcai ünneplésen. Azt kérte, hogy a zsúfoltság csökkentése érdekében ne a belvárosba menjenek, hanem inkább a város keleti részén szervezett koncertet válasszák.

Mexikó 2–0-ra legyőzte Ecuadort az Azték Stadionban, ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé. A következő mérkőzést július 6-án rendezik, az ellenfél Anglia lesz. (ABC News)