Záporokkal, zivatarokkal és erős széllel érkezik a lehűlés

Véget ér a hőség, de a lehűlés nem lesz eseménytelen: csütörtökön már csak 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet Budapesten, miközben az ország keleti felén többfelé zivatarok alakulhatnak ki – írja a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat szerint elsősorban a Duna vonalától keletre kell számítani záporokra, zivatarokra. A legtöbb keleti megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A villámlás mellett átmeneti szélerősödésre és jégesőre is készülni kell, több helyen pedig rövid idő alatt 25–30 milliméternél is több csapadék hullhat.

Közben a Dunántúlon más lesz a fő veszélyforrás: az északnyugati és a középső területeken kora délutánig helyenként 60–70 kilométer per órás viharos széllökések is előfordulhatnak.