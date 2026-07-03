A Legfőbb Ügyészség még mindig Fidesz-közeli cégekkel végezteti a kommunikációs feladatokat

Továbbra is két Fidesz-közeli céggel végezteti a Legfőbb Ügyészség a kommunikációs feladatokat, miközben azokat házon belül is el tudnák látni - írja a HVG.

A Legfőbb Ügyészség élén jelenleg az a Nagy Gábor Bálint áll, aki korábban Polt Péter kabinetfőnöke volt, akit tavaly a fideszes parlamenti többség 9 évre választotta meg, és akit Magyar Péter más közjogi méltóságokkal együtt szólított fel távozásra (de nem távozott).

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés kormány által kezdeményezett rendkívüli ülésén 2025. december 17-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Legfőbb Ügyészségnek jelenleg is élő szerződése van az EuroAtlantic Zrt.-vel és a Promotheus Agency Bt.-vel is, előbbi az év első 11 hónapjában nagyjából 20-20 millió forintért gyárt digitális tartalmat, és kommunikációs tanácsokat is ad a vádhatóságnak, utóbbi pedig 20 millió forintért üzemelteti az ügyészség weboldalát. Teszik mindezt úgy, hogy a Legfőbb Ügyészségnek van saját kommunikációs osztálya és informatikai főosztálya is.

Az EuroAtlantic fő tulajdonosa egyébként az egykori fejlesztési miniszter, Fellegi Tamás és családja, míg a Promotheus Agencyé az a Petneházy Dávid, aki a volt fideszes képviselő, Petneházy Attila fia, és a szabolcsi Fidelitas korábbi elnöke is egyben - emlékeztet a HVG.

2021-ben Petneházyék és Fellegiék családi szállodabizniszét elég szépen megtolta az állam.