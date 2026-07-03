A Legfőbb Ügyészség még mindig Fidesz-közeli cégekkel végezteti a kommunikációs feladatokat

Továbbra is két Fidesz-közeli céggel végezteti a Legfőbb Ügyészség a kommunikációs feladatokat, miközben azokat házon belül is el tudnák látni - írja a HVG.
A Legfőbb Ügyészség élén jelenleg az a Nagy Gábor Bálint áll, aki korábban Polt Péter kabinetfőnöke volt, akit tavaly a fideszes parlamenti többség 9 évre választotta meg, és akit Magyar Péter más közjogi méltóságokkal együtt szólított fel távozásra (de nem távozott).
A Legfőbb Ügyészségnek jelenleg is élő szerződése van az EuroAtlantic Zrt.-vel és a Promotheus Agency Bt.-vel is, előbbi az év első 11 hónapjában nagyjából 20-20 millió forintért gyárt digitális tartalmat, és kommunikációs tanácsokat is ad a vádhatóságnak, utóbbi pedig 20 millió forintért üzemelteti az ügyészség weboldalát. Teszik mindezt úgy, hogy a Legfőbb Ügyészségnek van saját kommunikációs osztálya és informatikai főosztálya is.
Az EuroAtlantic fő tulajdonosa egyébként az egykori fejlesztési miniszter, Fellegi Tamás és családja, míg a Promotheus Agencyé az a Petneházy Dávid, aki a volt fideszes képviselő, Petneházy Attila fia, és a szabolcsi Fidelitas korábbi elnöke is egyben - emlékeztet a HVG.
2021-ben Petneházyék és Fellegiék családi szállodabizniszét elég szépen megtolta az állam.