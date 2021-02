Másfél milliárdos állami támogatás Fellegi Tamás, a fia és egy volt szabolcsi fidelitasos badacsonyi szállodabizniszének

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Fél éve sem alakult meg, de már másfél milliárd forint állami támogatást kapott a Badacsony Heritage Company Kft. (BHC) a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy-pályázatán.

Az augusztus végén bejegyzett cég egyik ügyvezetője Fellegi Áron, Fellegi Tamás egykori fejlesztési miniszter fia, a másik Petneházy Dávid korábbi szabolcsi Fidelitas-elnök. Utóbbi édesapja, Petneházy Attila 2014-től 2018-ig fideszes országgyűlési képviselő volt, most magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos. A tulajdonosok pedig: Fellegiék családi cége, a Willard Partners Zrt., illetve nagyobb részben Petneházyék cége, a Promotheus Agency Bt. (november óta Prometheus Agency Bt.)

Fellegi Tamás 2013-ban, a Magyarországi Kezdeményezések Alapítvány (Hungary Initiatives Foundation) elnökeként beszédet mond Washingtonban a Smithsonian Folklife Festival (SFF) megnyitóján Fotó: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium /Burger Zsolt/MTI/MTVA

Petneházy Dávid onnan is ismerős lehet, hogy 2017-ben váratlanul önkritikus március 15-i videót forgatott a budapesti Gesztenyéskertben. A videó már nem elérhető, de az Index akkori cikke szerint olyanokat mondott, hogy „itt az ideje, hogy a jobboldali fiatalok is kikeljenek a kanapéból és megszervezzék magukat”, illetve „álljunk fel mi is a kanapéból, poroljuk le magunkat és nőjünk fel a feladathoz!”

A másfél milliárd forintos támogatást badacsonytomaji szállodafejlesztésre kapták, amiről Babosi György nyíregyházi momentumos képviselő számolt be először. Az összeg a Kisfaludy program honlapjára feltöltött, 2020-as ömlesztett támogatási listában található. (Ahogy a 24.hu írta korábban, ez alapján nem átlátható, ki, melyik pályázati kiírásra jelentkezett, esetleg egyedi döntéssel kapott-e pénzt.)

Fenyvesi Zoltán fideszes országgyűlési képviselő december 23-án posztolt arról, hogy „egy befektetői csoport 70 szobás, négy csillagos szálloda terveit mutatta be a badacsonytomaji polgármesteri hivatalban”. A 24.hu kérdésére elárulta, hogy a BHC tervezi a beruházást, már meg is vásárolta a Római úton álló egykori Volán-üdülő ingatlanát, ami évek óta üresen áll.

A helyi képviselők decemberben ismerhették meg a tervezés alatt álló szálloda látványterveit. Az önkormányzat akkor azt ígérte, ha a tervek véglegesek lesznek, nyilvánosságra hozzák őket.

A Kisfaludy-programból az utóbbi időben többek közt volt fideszes polgármesternek, mostani országgyűlési képviselőnek és fideszes képviselő ex-feleségének is jutott pénz.