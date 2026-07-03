Az afrikai csapatoknak nem megy a tizenhatoddöntőben, Algériát is kiejtette Svájc

A péntek éjszakai-hajnali két meccs közül a portugál–horvát hozta az igazi drámát az amerikai–kanadai–mexikói futball-világbajnokságon, a svájci–algériai kevésbé katartikusan alakult. Annak ellenére is, hogy ennek a párharcnak sem volt egyértelmű esélyese a vélelmezett erőviszonyok alapján, úgy sem, hogy Svájc veretlen csoportelsőként – ezen belül a házigazda Kanada ellen kifejezetten jól játszva –, míg Algéria harmadikként jutott a tizenhatoddöntőbe.

A meccs nagy részében tényleg egyenlő erők küzdöttek, némi afrikai mezőny- és lövésszámfölénnyel, ám a gólokat a svájciak szerezték. Az elsőt mindjárt az elején, Manzambi szép cselek után prezentált nagy passzából Embolo volt eredményes a 11. percben. Algéria innentől igencsak nyomott az egyenlítésért, hiába, sőt: a második játékrész legelején Ndoye betette a másodikat, a 46. percben kialakítva a 2-0-s végeredményt.

Örülnek a svájciak, hiszen van is minek Fotó: FRAN SANTIAGO/Getty Images via AFP

Nem mondhatni, hogy a folytatásban ne lett volna esélyük közelebb zárkózni Mahrezéknek, a lehetőségekkel azonban nem tudtak élni. Más kérdés, hogy alapvetően a 3-0 sem volt messzebb, mint az algériai szépítés. Mindazonáltal egyik és másik sem valósult meg, maradt a közte kettő és a svájci továbbjutás.

Svájc utoljára egy másik univerzumban, 1938-ban nyert egyenes kieséses meccset foci-vb-n, de jövő héten ismét próbálkozhat. Ráadásul megint nem verhetetlen ellenféllel szemben, hiszen a Ghána–Kolumbia párharc győztese vár majd rá.

Algéria ellenben hazamegy. A csoportkörben fergeteges teljesítményt nyújtó afrikai csapatok – ott egyedül Tunéziának nem jött össze a továbbjutás a tíz válogatott közül – rendre kiesnek, eddig így járt Dél-Afrika, Elefántcsontpart, a Kongói DK és Szenegál is, és csak Marokkó nyert. Hárman még így is maradtak, a Zöld-foki Köztársaság, Egyiptom és Ghána javíthat a méglegen, ha bír.