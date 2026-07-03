Az Európai Bizottság nem engedte, hogy az NMHH közvetlenül léphessen fel az RTL ellen

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Precedensértékűnek tekinthető döntést hozott az Európai Bizottság a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) és az RTL anyavállalata, a Luxemburgban bejegyzett CLT-UFA SA (CLT-UFA) ügyében. Az eljárás többről szólt, mint egy médiaszabályozási vitáról vagy egy egymillió forintos bírságról.

Az NMHH ugyanis olyan jogi eljárást indított, aminek sikere esetén közvetlenül léphetett volna fel egy Luxemburgban működő médiaszolgáltatóval szemben. Az Európai Bizottság azonban végül elutasította az NMHH kérelmét, és kimondta, hogy a magyar hatóság nem alkalmazhatja a kezdeményezett intézkedéseket, mert azoknál nem teljesültek az uniós jogban előírt feltételek.

Az NMHH január 9-én fordult a Bizottsághoz, hogy intézkedéseket akar hozni a CLT-UFA ellen, mert bejelentéseket kapott a vállalat két szolgáltatásával, az RTL Kettő csatornával és az RTL+ streamingplatformmal kapcsolatban. A bejelentések a Való Világ 11. évadának bizonyos – 2022 decembere és 2023 februárja között sugárzott – epizódjai és a Showder Klub egy, 2022 novemberében leadott epizódja miatt érkeztek.

Érdekes, hogy az eljárás évekkel a kifogásolt műsorok sugárzása után indult meg. A Bizottság meg is jegyezte, hogy a vizsgált műsorok három évvel korábban kerültek adásba, ezért kérdéses, hogy a tervezett intézkedések elsősorban megelőző vagy inkább büntető célt szolgáltak-e.

Az NMHH jogmegkerülési eljárást indított a médiaszolgáltató ellen, amit 1 millió 50 ezer forintra akart büntetni, és kötelezni akarta a céget, hogy tüntesse fel műsoridőben, hogy megsértette a magyar szabályokat. A Bizottság döntéséből azonban az derült ki, hogy az ügy valódi tétje nem a bírság összege volt, hanem az, hogy a magyar hatóság megszerezheti-e a közvetlen szankcionálási jogkört egy Luxemburgban bejegyzett médiaszolgáltató felett.