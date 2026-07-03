Tibeti zászlóval a kezében gyújtotta föl magát egy férfi az ENSZ-székház előtt New Yorkban

Tibeti zászlóval tiltakozó férfi, 2008, New York. Fotó: DON EMMERT/AFP

Egy férfi fölgyújtotta magát az ENSZ New York-i székháza előtt, és a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe. Miközben lángolt, tibeti zászlót tartott a kezében – közölte a New York-i rendőrség.

Az 52 éves férfit súlyos égési sérüléseket szenvedett, nem lehetett megmenteni az életét. A hatóságok nyomozást rendeltek el, egyelőre nem tudni, mi késztette a férfit arra, hogy fölgyújtsa magát. A férfi nevét addig nem hozzák nyilvánosságra, amíg nem sikerült elérni a családját.

Az ENSZ szóvivője azt mondta, hogy az incidens az aznapra tervezett összes ülés befejezése után történt, így a szervezet munkáját nem érintette.

Kína azt állítja, hogy Tibet több mint hét évszázada a területének része, a kínai kommunista párt 1951 óta az irányítása alatt tartja a területet. Sok tibeti azonban ezt tagadja, állításuk szerint történelmük nagy részében lényegében függetlenek voltak, és tiltakoznak a kínai főhatalom ellen. (MTI)