Váratlanul lemondott a moldovai miniszterelnök, egy oknyomozó portál által feltárt korrupciós ügy lehet a háttérben

Alexandru Munteanu, Moldova volt miniszterelnöke, 2025 Fotó: ELENA COVALENCO/AFP

Bejelentette lemondását Alexandru Munteanu moldovai miniszterelnök pénteken. A politikus utódja kinevezéséig ügyvivő kormányfőként vezeti a kabinetet.

A kormányfő az X-en azt írta: azért döntött a távozás mellett, mert megbízatását már nem tudta elveivel és meggyőződésével összhangban ellátni. Döntésének okait nem részletezte.

Lemondásával a moldovai kormány megbízatása is megszűnik, ami nehéz helyzetbe hozza Maia Sandu államfőt, valamint a kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártját (PAS), amely második egymást követő ciklusát tölti hatalmon. Az elnök azt mondta, az új miniszterelnök személyéről gyorsan születhet döntés. Hozzátette: a jövő héten egyeztetést folytat a parlamenti frakciókkal, mielőtt kijelöli a kormányfői tisztség várományosát.

Korrupciós ügyek

Munteanu valószínűleg a MoldATSA állami légiforgalmi irányító hatóságot érintő korrupciós botrány miatt mondott le. Az ügyet a Ziarul de Garda oknyomozó portál tárta fel, eszerint a mára már elbocsátott MoldATSA-vezető, Dumitru Vangheli önéletrajzát jelentősen kiszínezték, a benne szereplő szakmai tapasztalatok nagy része kitaláltnak bizonyult.

Maia Sandu Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Maia Sandu államfő is a kritika kereszttüzébe került. Kiderült ugyanis, hogy egyik unokatestvére, Anastasia Taburceanu, a MoldATSA szóvivőjeként kapott állást – és moldovai viszonyokhoz képest jelentős, havi több mint 6 000 eurós fizetést kapott.

A 62 éves Munteanut a 2025. szeptemberi parlamenti választásokat követően bízták meg kormányalakítással, miután a PAS jelentős győzelmet aratott az Igor Dodon volt elnök vezette, oroszbarát Patrióta Választási Blokk felett, és újabb felhatalmazást kapott az ország európai uniós integrációs törekvéseinek folytatására.

Az Ukrajna és Románia között fekvő Moldova tagjelölt országként törekszik az Európai Unióhoz való csatlakozásra. Az ország politikáját évtizedek óta meghatározza az Európához közeledést támogató, illetve a Moszkvával szorosabb kapcsolatokat szorgalmazó politikai erők szembenállása, utóbbiakat Oroszország titkosszolgálati, befolyásolási műveletekkel támogatja. (via ORF, MTI)