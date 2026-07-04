„Mindent vállalok az elmúlt több mint két évtizedből” – megszólalt a Pikó András kiskorú lányát lejárató, leendő közmédia-vezetőként emlegetett Bodacz Balázs

„Mindent vállalok az elmúlt több mint két évtizedből, ami a nevemmel, arcommal kiment a csövön. Vállalom a Magyar Nemzetnél töltött éveket is, a Célpontot is, ahogyan a G-nap utáni HírTV-s vagy az ATV-s négy évemet is” – írja Pikó András posztja alatt egy kommentben Bodacz Balázs, aki a 24.hu értesülései szerint az új közmédia egyik vezetője lehet.

A nyolcadik kerületi polgármester posztjában Bodacz jelölése ellen tiltakozott. Pikó felidézte, hogy 2013-ban Bodacz a HírTV Célpont című anyagában járatta le Pikó akkor 17 éves lányát, aki a Hallgatói Hálózat tagjaként vett részt a Fidesz székházának elfoglalásában. „Ők voltak, ahogy Bodacz elnevezte őket: a »Bajnai gárda«. Hónapokig ezt harsogta a Fidesz és a propagandája” – emlékezett vissza Pikó, hozzátéve, hogy az anyag azóta elérhetetlenné vált.

Bodacz hosszú kommentben válaszolt, melynek végén arról írt, köszöni, hogy Pikó „felidézte az esetet. Az emlékezés erőt ad. Az erő pedig nyugalmat, hogy szembenézzek azzal, ha méltánytalan sérelmeket okoztam akár Önnek és a lányának, akár bárki másnak. Ezzel a nyugalommal és belátással kérek elnézést Fruzsinától is és Öntől is a 2013-as riportom miatt.”

A kommentben emellett azt is írta, hogy „műsorkészítőként több mint egy évtizede eltávolodtam attól a stílustól, amit a Célpontban képviseltem. Itt vagyok mindenki szeme előtt: mindenki számára világos, hogy azóta milyen jellegű munkát végzek.” Megjegyezte, hogy valóban nincs már fent az említett anyag, mivel „a G-nap után is a HírTV munkatársa” maradt, „így a 2018-as, Fidesz-körök általi visszafoglalás után azonnal ki is rúgtak, a nevemhez köthető korábbi műsorszámokat pedig elérhetetlenné tették.”

Bodacz kommentje szerint vállalja a nagyobb, és rosszabb pillanatait is. „Ha valamikor esetleg tanítani fogom ezt a szakmát, a rossz pillanataimmal fogom kezdeni. Ha én ezekből tanultam a legtöbbet, akkor talán a pályakezdők számára is hasznos tudás lesz.” Emellett vállalja a pozitív és negatív ítéleteket a szakmai munkájával és a személyével szemben is. „Vállalom, hogy talán nem én formálom a jövőmet, de a múltam biztosan formál engem.”

Érdekesség, hogy míg Pikó kritizálta Bodacz esetleges közmédia-vezetői pozícióját, a csontfideszes propagandista, Lentulai Krisztián örült a hírnek. Azt írta róla, hogy Bodacz tisztességes ember, akinek gratulált a várható kinevezésének. „A G-naposok közül azon kevesek egyike, akivel beszélni lehetett, akit nem annyira gyűlöltem (…) Ha összefutottunk, lejattoltunk, kulturáltan viselkedtünk”, olvasható a posztjában.

Az egykori hírtévésnek nem a Pikó András lánya elleni volt az egyetlen lejárató anyaga. Még 2014-ben mi is bemutattuk például azt az esetet, amikor tévéműsornak álcázott házmesterkedéssel felnyomtak egy lakáskocsmát, ami ellen egyébként egyetlen lakossági panasz sem érkezett. A nyolcadik kerületi Keret nevű hely végül e is zárt Bodaczék forgatása és a hatóságoknál történő nyomulása után.