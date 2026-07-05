A Trump család bizniszei már jobban fenyegetik a Balkán biztonságát, mint az oroszok

A hét elején újra nekiveselkedtek a daytoni béke végrehajtását felügyelő Béke Végrehajtási Tanács tagállamainak Szarajevóba akkreditált nagykövetei, hogy megválasszák a Bosznia-Hercegovinát vezető főképviselőt, de ezúttal sem sikerült megegyezni a jelölt személyéről. Christian Schmidt még május közepén jelentette be, hogy személyes okok miatt lemond tisztségéről, de egészen június 30-ig hivatalban maradt, hogy ne legyen betöltetlen a poszt (eredetileg az októberi választásokig maradt volna, de az amerikai kormány korábbi távozást követelt). Most azonban, hogy távozott, ideiglenesen az eddigi helyettese, az amerikai Louis J. Crishock vette át a posztot – egyelőre mindössze egy hónapra, miután a tagállamok az utódlásról továbbra sem tudtak dönteni.
A mostani helyzet nemcsak növeli a bizonytalanságot a Balkánon, de egy újabb törésvonal a transzatlanti kapcsolatban, és mindennél jobban illusztrálja a Trump-kormányzat mindent alkuként kezelő tranzakciós diplomáciájának gátlástalanságát is.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A Jared Kushnerhez és Ivanka Trumphoz köthető, védett albán partszakaszra tervezett üdülőkomplexum elleni tiltakozás néhány hét alatt környezetvédelmi ügyből a teljes albán politikai-gazdasági rendszer elleni lázadássá vált.
„Az értelmes projekteknek össze kellene kötniük az embereket, nem megosztaniuk” – írta Jared Kushner befektetési cége a megosztó projektről.