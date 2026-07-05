A Trump család bizniszei már jobban fenyegetik a Balkán biztonságát, mint az oroszok

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Az USA gyakorlatilag lemondatta Christian Schmidtet, Bosznia-Hercegovina nemzetközi főképviselőjét.

Ezzel Trump lényegében beállt Putyin és Orbán barátja, Milorad Dodik mögé, aki évek óta módszeresen veri szét, ami még megmaradt Bosznia-Hercegovina egységéből.

A Trump-kormányzat egy gázvezeték miatt rúgja fel a kényes egyensúlyt, és nyitott újabb frontot az EU-val és a britekkel szemben.

Ez ráadásul már nem az első biznisze a Trump családnak a Balkánon: eddig mindegyikből botrány lett, de ebbe már bele is bukott egy vezető.

A hét elején újra nekiveselkedtek a daytoni béke végrehajtását felügyelő Béke Végrehajtási Tanács tagállamainak Szarajevóba akkreditált nagykövetei, hogy megválasszák a Bosznia-Hercegovinát vezető főképviselőt, de ezúttal sem sikerült megegyezni a jelölt személyéről. Christian Schmidt még május közepén jelentette be, hogy személyes okok miatt lemond tisztségéről, de egészen június 30-ig hivatalban maradt, hogy ne legyen betöltetlen a poszt (eredetileg az októberi választásokig maradt volna, de az amerikai kormány korábbi távozást követelt). Most azonban, hogy távozott, ideiglenesen az eddigi helyettese, az amerikai Louis J. Crishock vette át a posztot – egyelőre mindössze egy hónapra, miután a tagállamok az utódlásról továbbra sem tudtak dönteni.

A mostani helyzet nemcsak növeli a bizonytalanságot a Balkánon, de egy újabb törésvonal a transzatlanti kapcsolatban, és mindennél jobban illusztrálja a Trump-kormányzat mindent alkuként kezelő tranzakciós diplomáciájának gátlástalanságát is.

Emberek imádkoznak a meggyilkolt gyermekek emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen egy emlékműnél Szarajevóban, 2026. május 5-én. Fotó: SAMIR JORDAMOVIC/Anadolu via AFP

Nem szeretik a főképviselői intézményt, de nélküle még rosszabb lenne