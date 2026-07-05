Foci-Vb 2026
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Tizenegyessel lőtte be magát Franciaország a negyeddöntőbe

sport

Paraguaynak nem sikerült megismételnie 2010-es bravúrját: akkor bejutottak a negyeddöntőbe, most viszont Franciaország kiütötte őket.

Sokáig úgy tűnt, hogy a teljesen védekezésre beálló paraguayi csapat megfékezi a torna egyik abszolút favoritjának számító francia válogatottat, ami annyira jól sikerült, hogy az első igazi gólkísérletre is a 22. percig kellett várni. Paraguay néhány kósza kontrát leszámítva nem is igen próbálkozott támadással, mintha a kezdő sípszótól arra játszottak volna, hogy kibekkelik a játékidőt, és eljutnak a szétlövésig (ha már ez bejött nekik Németország ellen), ennek megfelelően az első félidő konkrétan úgy pergett le, hogy egyik kapusnak sem volt érdemi védeni valója.

A második félidőben a franciák felpörgették a játékot, a fordulat mégis akkor jött el, amikor a 66. percben a frissen beállt Desire Douét a tizenhatoson belül trafálta telibe Diego Gómez. Mbappé magabiztosan lőtte be a büntetőt.

Örült is neki.
Fotó: RODOLFO BUHRER

A játék ezután viszont már tényleg csak nyomokban emlékeztetett focira, a paraguayiak egyre feszültebben játszottak, és ennek megfelelően időnként kifejezetten alattomos megmozdulásaik is voltak (Cáceres egy ponton stoplival rúgta sípcsonton Mbappét), ami még a franciák edzőjét, Didier Deschamps-ot is kiakasztotta több ízben.

Ám hiába reklamált, Paraguay az elképesztően sunyi foci ellenére sem kapott egyetlen sárgát sem, míg Franciaország hármat is bezsebelt.

A hidratációs szünetben akkora volt a feszkó a két csapat közt, hogy még Deschamps is közbeavatkozott.
Fotó: AL BELLO

Franciaország tehát legyőzte Paraguayt, de ezt a meccset azért a legjobb lenne elfelejteni. Paraguay foci helyett elsősorban hergeléssel és a játékosok darálásával próbálta kibillenteni a franciákat, akik viszont készültek erre a forgatókönyvre. Hogy mennyire, azt Mbappé meccs utáni nyilatkozata példázza a legjobban:

„Azt hitték, szmokingban jövünk majd a meccsre, de nem így tettünk, és mi is tudunk szarházi módon, piszkos futballt játszani, és még ebben is jobbak voltunk.”

Tegyük hozzá, Mbappé ezen a meccsen kapott bőven, de azért őt sem kellett félteni, amikor Galarza lekönyökölte, akkor az édesanyja nemi szervét emlegette (nyilván nem ezekkel a szavakkal), a meccs végét jelző sípszó után pedig látványosan nem vett tudomást a paraguayi kapusról - aki viszont cserébe megdobta a labdával.

Ennyire volt szép, tiszta, sportszerű a nyolcaddöntő második meccse.

Franciaország a szintén nem túl szép focit játszó Marokkóval találkozik a negyeddöntőben csütörtökön.

Mbappénak pedig ezen a tornán ez volt a hetedik gólja, összességében pedig ismét ott toporog az örökrangsort húsz góllal vezető Messi mögött 19 találattal.

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