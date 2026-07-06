20 milliós osztalékot fialt tavaly a Puskás-hagyaték, ennek majdnem fele gyarapította Szöllősi György bankszámláját

Szöllősi Györgyöt azonnali hatállyal menesztették a Nemzeti Sport főszerkesztői pozíciójából, viszont feltehetően ezt követően sem marad teljesen munka nélkül. A többségi, 47 százalékos tulajdonában áll ugyanis a Puskás-névhasználat jogával rendelkező puskas.com Kft. is, amelyben Puskás Ferenc unokájának, Maria Reka Puskas Damborena-nak 10 százaléknyi részesedése van.

Fotó: Németh Dániel / 444.hu

A cég teljesítménye a 2024-es rekordév után durván visszaesett tavaly, igaz, ennek ellenére is a második legjobb évét zárhatta a kft. Az árbevétel gyakorlatilag megfeleződött (50,9 százalékos volt a zuhanás), az előző évi 207,6 millió forint után 101,8 millió forint folyt be a kasszába. A visszaesés oka azonban nem derül ki a részletek ismertetésére hivatott kiegészítő mellékletből. Ebben a bevételekkel kapcsolatban mindössze annyit írtak most – ahogy egyébként a korábbi években is –, hogy „a Társaság bevétele emléktárgyak, könyvek és vagyoni értékű jogok értékesítéséből tevődik össze”. Annyi tudható a korábbi években megjelent információk alapján, hogy Szijjártó még külügyminiszterként is gyakran a cég termékeit vitte ajándékba diplomáciai találkozóira.

A bevételek visszaesésével párhuzamosan a kiadások is csökkentek tavaly, viszont egyáltalán nem olyan mértékben, mint a bevételek. Anyagjellegűekre 92 millió után 67 milliót költöttek, a személyi jellegűek viszont kicsit még növekedtek is, 6,3 millióról 7,3 millióra. Mivel azonban az átlagos dolgozói létszám változatlan maradt, ez a növekedés béremeléssel lehet összefüggésben. Így végeredményben az előz évi 96,4 millió után kicsivel több mint 28 milliós bevételt tudtak elkönyvelni, ami közel 71 százalékos zuhanást jelent.

Ez azonban nem akadályozta meg Szöllősit abban, hogy folytassa az előző évek hagyományát, nevezetesen a minél több osztalék kifizetését. A 28 millióból ezúttal 20 milliót vettek ki a cégből, ami a tulajdonosok között a tulajdoni hányaduknak megfelelő mértékben oszlik meg. Vagyis Szöllősi György 9,4 millió forinthoz jutott, míg Puskás Ferenc rokona csupán 2 millió forintot kapott 10 százalékos részesedése alapján.

A puskas.com Kft. 2016 óta nyereséges, azóta fizet osztalékot is. Összesítve a többségi tulajdonos Szöllősi Györgynek 77,3 milliót hozott a Puskás-relikviák árusítása és a hagyaték kezelése, míg Puskás Ferenc unokájának 16,18 milliót.

Szöllősi korábban azt mondta, az egész történet úgy indult, hogy a Puskásról szóló könyve után baráti viszonyba került a családdal. Idővel mind több megkeresés érkezett hozzájuk – MOL-kampány, Pancho Pub stb. –, és ezek nagy része nála kötött ki. Ekkor döntötte el, hogy szükség van egy licenckezelő cégre. 2007-ben helyezte védjegyoltalom alá a Puskás Ferenc nevet Puskás felesége és az azóta ugyancsak elhunyt leánya, hogy a vagyoni értékű jogokat a közös cégünkbe apportálják.

Szijjártó Péter idején Szöllősi még a Külügyminisztérium pénzén járta a világot a magyar futball és a Puskás-ügyek rendkívüli és meghatalmazott nagyköveteként. Ott volt Mészáros Lőrinc társaságában a tavalyi BL-döntőn Münchenben, ahova luxusrepülővel érkeztek meg, és ugyanabban a szállodában szálltak meg, ahol a PSG is, amely végül megnyerte a Bajnokok Ligáját.