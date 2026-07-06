Juhász Hajnalka bocsánatot kért a gyermekvédelem áldozataitól és külön Semjén Zsolttól is

Vastapsot kapott a tiszás képviselőktől Juhász Hajnalka KDNP-s politikus, aki napirend előtti felszólalásában bocsánatot kért minden gyerektől, akit a gyermekvédelmi rendszer valaha cserben hagyott.

A Fidesz és a KDNP ezen a ponton nem tapsolt. Az ellenzéki képviselőket Magyar Péter korábban többször is bocsánatkérésre szólította fel, Juhász ezt most Magyar távollétében tette meg.

Fotó: Németh Dániel/444

De nem állt meg ott, hogy bocsánatot kérjen „minden olyan emberi és politikai mulasztás miatt, ami miatt egyetlen gyerek is úgy érezte, hogy magára maradt”, az ötperces időkeretének jó részét Semjén Zsoltnak szentelte. A direkt apropó, hogy hétfő reggel kezdődött az a rágalmazási per, ami Semjén Zsolt feljelentése nyomán indult több volt országgyűlési képviselő ellen, akik „zsoltibácsiztak” a parlamentben. (A zsoltibácsizásról legutóbb itt írtunk hosszabban.)

Juhász Hajnalka hosszan beszélt arról, hogy Semjén Zsoltot ártatlanul rágalmazták meg, majd a nyilvánosságra hozta, hogy a Kontrollnak nyilatkozó Bangó Sándor milyen bűncselekményeket követett el (állítása szerint legalábbis), aki szerinte teljesen hiteltelenné vált.

Juhász szerint annak érdekében, hogy Semjént meg tudják védeni a külföldi titkosszolgálati beavatkozástól, olyan speciális megfigyelésben részesült az Alkotmányvédelmi Hivatal részéről, ami az egyik „legmegfigyeltebb” emberré tette az országban.

Juhász szerint „Zsolti bácsi nincs és nem is volt”, a Semjént érő alaptalan támadások a katolikus egyház és a nemzetpolitikai elleni támadás is volt. Hosszasan bírálta azokat is, akik ezeket a rágalmakat érdekből megfogalmazták, majd bocsánatot kért „azon politikusok, influenszerek és újságírók helyett, akik manipuláltak és alaptalanul rágalmazták Semjént.” Bocsánatot kért Semjén feleségétől és gyerekeitől is. A zárszónál csak a Fidesz és a KDNP tapsolt.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azt mondta, „nagy eredmény, hogy végre eljutottak odáig, hogy bocsánatot kértek a rémségekért, amit maguk okoztak.” Semjént nem nevesítve válaszolt a felszólalás másik részére is: „amiről beszél, az jelenleg is folyamatban van, kivizsgálás alatt, majd meglesz a végeredménye”.

Fotó: Németh Dániel/444

Kátai-Németh szerint sok mindent lehet mondani, de ő még emlékszik arra a jelenetre, mikor Tuzson „papírlobogtató” Bence közölte, hogy nincs kiskorú áldozat (ezen a ponton ő is lobogtatott egy fehér papírt). A miniszter azzal zárt, hogy vizsgálóbizottságot állítottak fel a gyermekvédelemben történtek miatt, és egy miniszteri biztost is kinevezett, hogy az összes visszaélés ki legyen vizsgálva. A parlamenti ülésről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.