Oroszország újabb támadást indított Kijev ellen

Orosz rakéták és drónok csapódtak be hétfőn kora reggel Kijevbe, lakóházakat is eltaláltak, az ukrán főváros katonai közigazgatásának vezetője szerint pedig legalább hét ember meghalt. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint mentőcsapatok mentették ki az embereket a romok alól.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Úgy tudni, hogy összesen 24 ember sérült meg, és találat érte a történelmi Podilszkij kerületet is, ahol több lakóház is megrongálódott. Az egyik épület romjai alatt két holttestet találtak.

Klicsko szerint szintén két ember halt meg a keleti Darnytskyi kerületben, ahol most is mentőcsapatok dolgoznak azon, hogy kiszabadítsák egy 25 emeletes lakóház felső emeletein rekedt lakókat. Itt egy másik, 30 emeletes épületben tűz ütött ki. Ebben a kerületben sokan meghaltak a múlt heti brutális orosz rakétatámadások után, ami legalább 30 ember életét követelte.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

A Reuters azt írja, a szomszédos Lengyelország a kijevi támadás után megelőző intézkedésként rövid időre harci repülőgépeket riasztott.