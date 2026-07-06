„Szerintem nem volt szabálytalanság”, mondta Trump, majd elismerte, ő kérte a FIFA elnökét az eltiltás visszavonására

A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján ismerte el Donald Trump amerikai elnök, hogy személyesen ő kérte Gianni Infantinót, a FIFA vezetőjét, hogy vizsgálja felül az amerikai válogatott sztárcsatárának, Folarin Balogunnak kiosztott piros lapos és egymeccses eltiltásról szóló döntést, írja a CNN.

Gianni Infantino Trumppal szelfizik a FIFA-gálán. A képre még ráfért a másik kér rendező ország vezetője: Claudia Sheinbaum mexikói elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök. Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

„Csak annyit tettem, hogy felülvizsgálatot kértem. Nem azt mondtam, hogy »Ezt meg kell tenned«” – mondta Trump az Ovális Irodában, hozzátéve, hogy „nem gondolja, hogy szabálytalanság volt”. Az esetet úgy jellemezte, mint „két srác, akik teljes sebességgel rohantak, és véletlenül egymásnak ütköztek”. „Nem tett semmi rosszat” – mondta Trump az amerikai játékosról.

„Nem mondtam meg neki, mit tegyen, nem is mondhatom meg neki” – mondta, hozzátéve, hogy egy független bizottság „meghozta a helyes döntést”.

Az amerikai elnök ugyanakkor a játékvezető feddhetetlenségét is megkérdőjelezte, pontosabban „gyanús” jelzővel illette, és közben arra buzdította az újságírókat, hogy „ellenőrizzék a játékvezető múltját”.

A Belga Királyi Labdarúgó-szövetség (BELGA) hétfő reggel jelentette be, hogy fellebbezett a FIFA azon döntése ellen, amely engedélyezte Balogun pályára lépését a hétfői esti mérkőzésen.

„Hogy világos legyen, az RBFA a mai napig nem kapott semmilyen döntést vagy magyarázatot a FIFA-tól az üggyel kapcsolatban. Ezért nincs más választásunk, mint megkérdőjelezni a játékos jogosultságát a következő mérkőzésre” – áll az RBFA közleményében.

Az ügyből a világbajnokság botránya lett, amiről itt írtunk részletesebben.