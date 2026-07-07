A belga miniszterelnök a macskájára bízta Trump gúnyolását

Változatos módon szívatják a világban Donald Trumpot azok után, hogy teljesen nyíltan felülíratta a világbajnokság szabályait annak érdekében, hogy az amerikai válogatott ne veszítse el az egyik legjobbját, Folarin Balogunt a belgák elleni nyolcaddöntőre. A belgák ennek ellenére simán, 4-1-re győzték le a Trump-botrány előtt kifejezetten szimpatikus társházigazdákat.

A gúnyos reakciók közül messze kiemelkedik a belga miniszterelnöké. Bart De Wever a macskájára bízta Trump megalázását. Maximus Instagram-karrierje nem most kezdődött, a miniszterelnök PR-csapata egyfajta politikus Garfieldet faragott belőle, de most ért a csúcsra. Maximus egy plüss Trumppal a mancsa között csak annyit kérdez: „Nagyon jól aludtam az éjjel. És te?”

A gúnyoldás már a meccs előtt is elkezdődött, amikor Maximus a piros lapról megjegyezte, nem érdekli, akkor is játszik.

De Wever és Trump egyébként a héten a NATO-csúcson személyesen is találkozni fognak, Trump aligha lesz vicces kedvében. A Guardian azt is megjegyzi, hogy az amerikai elnök elő is veheti a belgákat, nem a világbajnokság miatt, bár ki tudja ezt már, hanem azért, mert nem teljesítik a NATO-felé tett vállalásaikat.

A bosnyákok elleni kiállított, majd a belgák ellen mégis pályára lépő Balogunról egyébként a meccs után a belgák szövetségi kapitánya, Rudi Garcia azt mondta, hogy ami történt, az nem a játékos hibája, és nagyra értékeli, hogy a lefújást követően gratulált neki.

„Értékelem a gesztust, és nagyra tartom, mint játékost.”