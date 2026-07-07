A szöveg, amit Örkény István a Szabad Kossuth Rádió megalakulása napján a rádióban megfogalmazott

Kollégánk, Ács Dániel a mai napra tette félre ezt a dokumentumot, amit májusban – a következő filmjén dolgozva – talált a Magyar Nemzeti Levéltárban. Örkény István 1957-es kihallgatási jegyzőkönyvéhez volt csatolva, és az író ezt írta a lap aljára: „Ez az a szöveg, melyet a Szabad Kossuth Rádió megalakulása napján a rádióban megfogalmaztam.”

A szöveg:

„A rádió hosszú évekig a hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap, hazánk újjászületésének órájában sem bírta abbahagyni a hazugságot. De ez a harc, amely az utcán kivívta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság hirdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a Magyar Rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, mi új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszon új hangokat fognak hallani. Ahogy híressé vált régi-régi esküminta követeli, az igazságot, a teljes igazságot és semmi mást, csak az igazságot fogjuk elmondani. Egy részecske vagyunk az ország testéből. Kérjük, adják meg azt a figyelmet munkánknak, mely minden dolgozó magyar embernek jár. Mi az egész forradalmi mozgalom szószólóinak valljuk magunkat, és a magyar nemzet hangját akarjuk hallatni ország-világ előtt. A rádió régi vezetőit és munkatársainak egy részét leváltottuk. Kelt Budapesten, 1956. október 30-án.”